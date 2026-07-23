Sau cú lao dốc 50% từ đỉnh lịch sử, bạc được dự báo phục hồi về mức 70 USD/ounce, chuyên gia lưu ý một điều

Đợt điều chỉnh mạnh của giá bạc kể từ mức đỉnh lịch sử hồi tháng 2 khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc giá hạ nhiệt lại là điều cần thiết để tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tới, thay vì tiếp tục bị chi phối bởi các cơn sốt đầu cơ.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, ông Nitesh Shah - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô của WisdomTree - dự báo giá bạc có thể phục hồi lên khoảng 70 USD/ounce vào quý II/2027. Động lực chính sẽ đến từ xu hướng tăng của giá vàng cùng các yếu tố cung - cầu cơ bản, thay vì làn sóng đầu cơ như giai đoạn đầu năm 2026.

Theo ông Shah, cơn sốt đầu cơ từng đẩy giá bạc vượt mốc 120 USD/ounce hiện đã lùi vào quá khứ. Vì vậy, triển vọng tăng giá trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ lành mạnh và bền vững hơn.

Hiện giá bạc giao ngay dao động quanh 59,7 USD/ounce, tăng gần 2% trong phiên giao dịch gần nhất và vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 50 USD/ounce.

Giá bạc điều chỉnh nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Chia sẻ với Kitco News trước đó, ông Shah cho rằng nhà đầu tư không nên xem đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng là tín hiệu cho thấy triển vọng dài hạn của bạc đã xấu đi.

Theo ông, bạc vốn có mối tương quan rất chặt chẽ với vàng và thường biến động cùng chiều nhưng với biên độ lớn hơn.

"Bạc luôn có hệ số beta cao hơn vàng. Khi vàng tăng, bạc thường tăng mạnh hơn và khi vàng giảm, bạc cũng điều chỉnh mạnh hơn", ông nhận định.

WisdomTree cho rằng đợt giảm giá vừa qua cũng giúp thị trường quay trở lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng đầu năm. Giá bạc ở mức quá cao không chỉ gây áp lực lên nhà đầu tư mà còn khiến các doanh nghiệp sử dụng bạc trong sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Diễn biến giá bạc trong 6 tháng qua.

Giá quá cao có thể làm suy giảm nhu cầu công nghiệp

Theo báo cáo của WisdomTree, nếu giá bạc duy trì trên 120 USD/ounce như giai đoạn đầu năm, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp sẽ suy giảm nhanh khi các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm vật liệu thay thế.

Ngay cả khi giá duy trì quanh 60 USD/ounce, nhiều nhà sản xuất cũng đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm lượng bạc sử dụng trong quy trình sản xuất.

Ông Shah cho biết, mặc dù giá bạc đã giảm khoảng 18% so với đầu năm, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước, kim loại này vẫn cao hơn khoảng 60%.

Điều đó đồng nghĩa chi phí đầu vào của nhiều ngành công nghiệp vẫn tăng rất mạnh.

"Là nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, khi bạc chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất, bạn chắc chắn sẽ tìm kiếm các công nghệ khác để thay thế", ông nói.

Theo chuyên gia này, việc giá bạc hạ nhiệt sẽ giúp bảo vệ một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của kim loại quý này là nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và năng lượng sạch.

Giá vàng tiếp tục là động lực quan trọng

Bên cạnh nhu cầu công nghiệp, WisdomTree vẫn duy trì quan điểm tích cực với bạc nhờ triển vọng tăng của giá vàng.

Tổ chức này dự báo giá vàng có thể vượt 4.560 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới. Nếu kịch bản này xảy ra, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi dòng tiền đầu tư vào kim loại quý gia tăng.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý thị trường bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn và tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân cao hơn.

Theo WisdomTree, đây là đặc điểm khiến bạc thường xuất hiện những đợt tăng giảm mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản như nhu cầu công nghiệp ổn định và xu hướng tăng của vàng, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực.