Một nhà sản xuất công bố hỗ trợ 5-8 năm tiền xăng khi bạn mua bất cứ mẫu xe nào

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 7/2026, áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm SUV của hãng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/7.

Theo công bố từ doanh nghiệp, các ưu đãi tập trung vào hỗ trợ chi phí sử dụng, chính sách tài chính và quà tặng đi kèm nhằm đáp ứng nhu cầu mua xe trong giai đoạn cao điểm du lịch hè.

Đối với mẫu SUV coupe Omoda C5, khách hàng được hưởng chính sách miễn phí xăng xe trong 5 năm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng nhiều ưu đãi tài chính khác. Sau ưu đãi, giá bán của xe còn từ 469,1 triệu đồng.

Ở dòng xe hybrid, Omoda C5 SHS-H được áp dụng mức ưu đãi cao hơn với chính sách miễn phí xăng xe từ 5-8 năm, lãi suất vay 0% trong năm đầu tiên. Xe có giá từ 619 triệu đồng và được trang bị một số công nghệ như camera toàn cảnh 540 độ, kính lái hai lớp và hệ thống treo sau đa điểm.

Trong phân khúc SUV cỡ C, Jaecoo J7 có giá từ 729 triệu đồng. Khách hàng mua xe được hưởng chính sách miễn phí xăng xe trong 5 năm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu (tùy phiên bản), đồng thời nhận thêm quà tặng gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Đối với phiên bản Jaecoo J7 SHS-P sử dụng công nghệ hybrid, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng gói ưu đãi gồm 7 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và quà tặng trị giá tới 45 triệu đồng, bao gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-Box, một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Mẫu xe có giá ưu đãi từ 879 triệu đồng.

Theo hãng, Jaecoo J7 SHS-P được phát triển theo định hướng "xe điện không sạc", có khả năng vận hành hơn 1.600 km sau một lần sạc đầy kết hợp một bình nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất.

Bên cạnh các chương trình bán hàng, Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết tiếp tục duy trì chính sách hậu mãi áp dụng cho các mẫu xe đang phân phối. Cụ thể, xe được bảo hành tới 7 năm hoặc 1 triệu km, động cơ bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km, trong khi pin hybrid được bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km.

Doanh nghiệp hiện có 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc cùng hai trung tâm phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai. Theo cam kết của hãng, phụ tùng chính hãng sẽ được cung ứng trong vòng 48 giờ.







