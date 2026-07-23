Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoan hơn 4.500m xuống sa mạc, phát hiện mỏ khí đốt có thể khai thác 40 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày

| | Thị trường

Để rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác, doanh nghiệp đã hoàn thành tuyến đường ống dẫn khí dài 10 km với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 triệu USD.

Khoan hơn 4.500m xuống sa mạc, phát hiện mỏ khí đốt có thể khai thác 40 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập vừa thông báo phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên mới tại khu vực sa mạc phía Tây, trong bối cảnh nước này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò nhằm gia tăng nguồn cung năng lượng trong nước.

Theo thông cáo được công bố ngày 22/7, mỏ khí đốt mới do Công ty Khalda Petroleum phát hiện thông qua giếng khoan thăm dò Watda, được khoan tới độ sâu khoảng 15.000 feet, tương đương 4.572m. Kết quả khảo sát điện trở suất cho thấy các dấu hiệu tích cực về cấu trúc chứa khí, trong khi các thử nghiệm sản xuất sau khi hoàn tất khoan xác nhận giếng có khả năng khai thác khoảng 40 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày.

Bộ Dầu khí Ai Cập cho biết giếng khoan đã chính thức đi vào khai thác từ ngày 21/7. Việc kết nối với mạng lưới khí đốt quốc gia dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối tháng 7, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho hệ thống khí đốt của nước này.

Để rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác, Khalda Petroleum đã hoàn thành tuyến đường ống dẫn khí dài 10 km với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 triệu USD, kết nối trực tiếp giếng khoan mới với cơ sở hạ tầng hiện hữu. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và vận chuyển khí được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các mỏ mới, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác.

Khalda Petroleum là liên doanh giữa Tổng công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) và Tập đoàn Apache của Mỹ, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí tại Ai Cập.

Theo Bộ Dầu khí Ai Cập, phát hiện mới là một phần trong chiến lược tăng cường sản lượng hydrocarbon trong nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thăm dò tại sa mạc phía Tây nhằm củng cố trữ lượng năng lượng và giảm áp lực lên nguồn cung khí đốt.

Bên cạnh mỏ khí đốt mới, Khalda Petroleum cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động khai thác tại khu vực này. Riêng trong tháng 6/2026, công ty đã bổ sung hơn 10.000 thùng dầu thô và condensate mỗi ngày vào sản lượng khai thác, phản ánh tiến độ phát triển các dự án dầu khí tại sa mạc phía Tây đang được đẩy nhanh.

Việc đưa giếng khí mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung khí đốt cho thị trường nội địa, trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực nâng sản lượng khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và củng cố an ninh năng lượng.

Không phải Thái Lan hay Indonesia, phát hiện một quốc gia Đông Nam Á bùng nổ làn sóng xe điện: Doanh số tăng 106%, thương hiệu nội địa thắng lớn

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bóc giá các app ‘hút máu’ - mỗi tháng bạn tốn bao nhiêu tiền để nuôi ChatGPT, YouTube Premium?

Bóc giá các app ‘hút máu’ - mỗi tháng bạn tốn bao nhiêu tiền để nuôi ChatGPT, YouTube Premium? Nổi bật

Campuchia quyết tâm làm giàu từ loại ‘sản vật’ Việt Nam đang dẫn đầu thế giới: Vừa thu về hơn 1,4 tỷ USD, diện tích trồng hơn 500.000 ha

Campuchia quyết tâm làm giàu từ loại ‘sản vật’ Việt Nam đang dẫn đầu thế giới: Vừa thu về hơn 1,4 tỷ USD, diện tích trồng hơn 500.000 ha Nổi bật

Sau cú lao dốc 50% từ đỉnh lịch sử, bạc được dự báo phục hồi về mức 70 USD/ounce, chuyên gia lưu ý một điều

Sau cú lao dốc 50% từ đỉnh lịch sử, bạc được dự báo phục hồi về mức 70 USD/ounce, chuyên gia lưu ý một điều

11:38 , 23/07/2026
Không phải Thái Lan hay Indonesia, phát hiện một quốc gia Đông Nam Á bùng nổ làn sóng xe điện: Doanh số tăng 106%, thương hiệu nội địa thắng lớn

Không phải Thái Lan hay Indonesia, phát hiện một quốc gia Đông Nam Á bùng nổ làn sóng xe điện: Doanh số tăng 106%, thương hiệu nội địa thắng lớn

11:00 , 23/07/2026
Một nhà sản xuất công bố hỗ trợ 5-8 năm tiền xăng khi bạn mua bất cứ mẫu xe nào

Một nhà sản xuất công bố hỗ trợ 5-8 năm tiền xăng khi bạn mua bất cứ mẫu xe nào

10:57 , 23/07/2026
Khoan sâu gần 180m dưới lòng đất, phát hiện thêm thân quặng đồng, vàng, bạc chất lượng cao - hé lộ tiềm năng mở rộng tại vùng mỏ hơn 120 năm tuổi

Khoan sâu gần 180m dưới lòng đất, phát hiện thêm thân quặng đồng, vàng, bạc chất lượng cao - hé lộ tiềm năng mở rộng tại vùng mỏ hơn 120 năm tuổi

10:46 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên