Khoan hơn 4.500m xuống sa mạc, phát hiện mỏ khí đốt có thể khai thác 40 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày

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Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập vừa thông báo phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên mới tại khu vực sa mạc phía Tây, trong bối cảnh nước này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò nhằm gia tăng nguồn cung năng lượng trong nước.

Theo thông cáo được công bố ngày 22/7, mỏ khí đốt mới do Công ty Khalda Petroleum phát hiện thông qua giếng khoan thăm dò Watda, được khoan tới độ sâu khoảng 15.000 feet, tương đương 4.572m. Kết quả khảo sát điện trở suất cho thấy các dấu hiệu tích cực về cấu trúc chứa khí, trong khi các thử nghiệm sản xuất sau khi hoàn tất khoan xác nhận giếng có khả năng khai thác khoảng 40 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày.

Bộ Dầu khí Ai Cập cho biết giếng khoan đã chính thức đi vào khai thác từ ngày 21/7. Việc kết nối với mạng lưới khí đốt quốc gia dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối tháng 7, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho hệ thống khí đốt của nước này.

Để rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác, Khalda Petroleum đã hoàn thành tuyến đường ống dẫn khí dài 10 km với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 triệu USD, kết nối trực tiếp giếng khoan mới với cơ sở hạ tầng hiện hữu. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và vận chuyển khí được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các mỏ mới, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác.

Khalda Petroleum là liên doanh giữa Tổng công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) và Tập đoàn Apache của Mỹ, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí tại Ai Cập.

Theo Bộ Dầu khí Ai Cập, phát hiện mới là một phần trong chiến lược tăng cường sản lượng hydrocarbon trong nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thăm dò tại sa mạc phía Tây nhằm củng cố trữ lượng năng lượng và giảm áp lực lên nguồn cung khí đốt.

Bên cạnh mỏ khí đốt mới, Khalda Petroleum cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động khai thác tại khu vực này. Riêng trong tháng 6/2026, công ty đã bổ sung hơn 10.000 thùng dầu thô và condensate mỗi ngày vào sản lượng khai thác, phản ánh tiến độ phát triển các dự án dầu khí tại sa mạc phía Tây đang được đẩy nhanh.

Việc đưa giếng khí mới vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung khí đốt cho thị trường nội địa, trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực nâng sản lượng khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và củng cố an ninh năng lượng.