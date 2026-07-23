Kiểm tra một bè chở hàng chứa 16 bao tải dứa màu xanh, bắt giữ Nguyễn Văn Lực sinh năm 1976
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Lực không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.
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Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc khu Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1, lực lượng chức năng phát hiện một bè mảng gỗ xốp không gắn biển kiểm soát di chuyển từ khu vực cửa sông Bắc Luân về khu phố Tràng Vỹ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Văn Lực (SN 1976), trú tại khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1, đồng thời là chủ phương tiện. Trên bè chở 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao là một thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, tổng khối lượng khoảng 800kg.
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Lực không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
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