Giá xăng, dầu cùng tăng, có loại tăng hơn 2.400 đồng/lít

Chiều nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 tăng 1.062 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 885 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 2.439 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.103 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 23/7 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.888 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.435 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.768 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.562 đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/kg và xăng sinh học 1.000 đồng/lít. Trong khi đó liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.