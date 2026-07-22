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Trung Quốc mạnh tay mua loại hạt xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giá trong nước tiến sát 100.000 đồng/kg

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Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, nước này đã chi gần 100 triệu USD để mua 17.500 tấn cà phê Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung lớn thứ hai tại thị trường tỷ dân, chỉ sau Ethiopia.

Trung Quốc mạnh tay mua một loại hạt xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giá trong nước tiến sát 100.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Theo bản tin ngành hàng cà phê của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực tại thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cà phê tại nước này tăng nhanh.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu 17.500 tấn cà phê từ Việt Nam với kim ngạch 99,6 triệu USD, tăng lần lượt 76,9% về lượng87,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân đạt 5.680 USD/tấn, tăng 5,8%.

Đáng chú ý, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng cà phê nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng từ 11,57% lên 20,4%, giúp Việt Nam vươn lên trở thành nguồn cung lớn thứ hai, vượt Brazil và chỉ đứng sau Ethiopia.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong 5 tháng đầu năm nay, nước này nhập khẩu tổng cộng 85.900 tấn cà phê, trị giá 651,9 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và 8% về giá trị. Giá nhập khẩu bình quân đạt 7.588 USD/tấn.

Trung Quốc mạnh tay mua một loại hạt xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giá trong nước tiến sát 100.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu cà phê tại Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi tốc độ đô thị hóa, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ cùng sự mở rộng nhanh của các chuỗi cà phê. Đây được xem là cơ hội lớn cho các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như Robusta, cà phê hòa tan, cà phê pha sẵn và các dòng sản phẩm tiện lợi.

Ở trong nước, nguồn cung giảm cùng lượng tồn kho ở mức thấp đã đẩy giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh trong tháng 7. Hiện giá cà phê dao động 94.500-95.100 đồng/kg, tăng khoảng 6,5% so với cuối tháng 6. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá bình quân đều đã vượt 96.000 đồng/kg, và giới kinh doanh nhận định giá có thể sớm chạm mốc 100.000 đồng/kg nếu nhu cầu giao hàng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê, thu về hơn 4,8 tỷ USD. Dù sản lượng tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch vẫn giảm 13,8% do giá xuất khẩu bình quân giảm xuống còn 4.565 USD/tấn. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của thị trường Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng hỗ trợ xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Trung Quốc thích mê một mặt hàng của Việt Nam: Vượt Nhật Bản, chi hơn 1,3 tỷ USD/6 tháng để nhập khẩu

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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