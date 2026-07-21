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Honda Vario 2027 ra mắt: Lần đầu có bản Street ghi đông trần, bán ra tháng 8

| | Thị trường

Mẫu xe máy Honda Vario 125 phiên bản 2027 chính thức được ra mắt với hai phiên bản Đặc biệt và Street. Thiết kế xe được làm mới, bổ sung ghi đông trần trên bản Street và nâng cấp động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 1.

Điểm đáng chú ý trên Vario 125 phiên bản 2027 là việc Honda Việt Nam lần đầu tiên đưa phiên bản Street vào danh mục sản phẩm phân phối chính hãng. Đồng thời, toàn bộ các phiên bản của mẫu xe đều được nâng cấp động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Bên cạnh thay đổi về động cơ, Vario 125 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thể thao nhưng được tinh chỉnh theo hướng góc cạnh và gọn gàng hơn. Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm Đặc biệt và Street, mỗi phiên bản sở hữu những điểm nhấn riêng về ngoại thất.

Phiên bản đặc biệt được bổ sung các phối màu mới kết hợp lớp sơn nhám. Trong khi đó, phiên bản street nổi bật với thiết kế ghi đông trần, chi tiết lần đầu được Honda Việt Nam đưa lên Vario 125 chính hãng. Theo hãng, thiết kế này mang đến tư thế lái tự nhiên hơn và tạo điểm khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 2.

Mẫu xe Vario 125 mới hướng đến phong cách thể thao, năng động.

Bên cạnh đó, Honda cũng thay đổi bộ tem trên phần đầu và thân xe theo phong cách trẻ trung hơn. Riêng bản Street có hai tùy chọn màu mới gồm Đen vành cam và Đen vành trắng, với màu vành và họa tiết tem được thiết kế đồng bộ.

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn đèn LED với nhận diện hình chữ V mới. Cụm đèn trước và đèn hậu được thiết kế thanh mảnh hơn. Xe tiếp tục sử dụng phanh đĩa trước dạng lượn sóng, vành thể thao kết hợp lốp không săm bản rộng nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Sàn để chân phẳng và móc treo đồ phía trước vẫn được duy trì để phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, Vario 125 phiên bản 2027 sử dụng động cơ 125 cc tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop). Theo Honda Việt Nam, động cơ mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn khi vận hành.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 3.

Ở khoang lái, xe được trang bị màn hình LCD toàn phần hiển thị các thông tin như tốc độ, quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Một thay đổi khác là cổng sạc được nâng cấp từ chuẩn USB Type-A lên USB Type-C. Xe cũng tiếp tục được trang bị khóa thông minh Smart Key với các chức năng mở khóa từ xa, xác định vị trí xe và báo động chống trộm.

Hệ thống phanh kết hợp CBS vẫn được duy trì trên Vario 125 phiên bản mới nhằm hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh khi giảm tốc.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 4.
Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 5.
Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 6.
Honda Vario 125 phiên bản 2027 lộ diện: Lần đầu có phiên bản Street với ghi đông trần, động cơ đạt chuẩn Euro 4 - Ảnh 7.

Theo Honda Việt Nam, khách hàng mua Vario 125 phiên bản 2027 sẽ được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Vario 2027 sẽ được phân phối chính thức trên thị trường từ tháng 8/2026 thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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