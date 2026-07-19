Tân binh xe ga giá chưa tới 30 triệu đồng ra mắt: ăn xăng 2L/100 km, đe doạ thế chân Honda Vision

Hãng xe Trung Quốc Haojue vừa giới thiệu một mẫu xe tay ga mới hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày, gây chú ý nhờ thiết kế đề cao tính thực dụng cùng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ hơn 2 lít/100 km. Mẫu xe sở hữu nhiều chi tiết được tối ưu cho việc sử dụng trong đô thị như sàn để chân rộng, bình xăng đặt phía trước và các trang bị hỗ trợ an toàn.

Theo thông tin được công bố, mẫu xe mới tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế quen thuộc của Haojue là ưu tiên sự tiện lợi thay vì tập trung vào kiểu dáng thể thao.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất là sàn để chân có kích thước lên tới 285 mm - con số gần như tương đương với kích thước 290 mm của các dòng xe ga 150cc cỡ lớn, tạo không gian thoải mái cho người lái. Đây là thiết kế thường được người dùng xe ga sử dụng để phục vụ nhu cầu đi chợ, mua sắm hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Bên cạnh đó, xe có thân xe gọn gàng với các đường nét bo tròn, phù hợp nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người dùng ưu tiên sự linh hoạt khi lưu thông trên các tuyến phố đông đúc.

Một điểm đáng chú ý khác là nắp bình xăng được bố trí phía trước, cho phép người sử dụng đổ nhiên liệu mà không cần mở yên xe. Cách bố trí này giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn, nhất là khi cốp đang chứa nhiều đồ đạc.

Haojue cũng trang bị cho mẫu xe một số tính năng hỗ trợ vận hành thường thấy trên các dòng xe ga hiện đại như khóa phanh khi dừng trên dốc, giúp hạn chế xe bị trôi khi đỗ. Một số phiên bản còn được tích hợp hệ thống tự động ngắt động cơ khi xe bị nghiêng nhằm tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Haojue VX125 Tiger Shark được trang bị động cơ xăng ESS xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử do chính Haojue phát triển. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,6 kW, giúp xe đạt tốc độ tối đa hơn 90 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị cũng như trên các tuyến đường liên tỉnh ngắn.

Điểm nổi bật của VX125 Tiger Shark nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, xe tiêu thụ khoảng 2,18 lít xăng/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Với phong cách lái ổn định, hạn chế tăng tốc hoặc phanh gấp, mức tiêu hao thực tế có thể giảm xuống dưới 2 lít/100 km. Đây là mức tiêu thụ khá thấp trong phân khúc xe tay ga phổ thông, góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển mỗi ngày.

Trong những năm gần đây, Haojue liên tục mở rộng danh mục sản phẩm xe máy và xe tay ga tại nhiều thị trường châu Á. Thương hiệu này tập trung vào các dòng xe phổ thông có giá bán dễ tiếp cận, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố như độ bền, chi phí vận hành thấp và tính thực dụng.

Việc giới thiệu mẫu xe ga mới với sàn để chân rộng và mức tiêu hao nhiên liệu thấp cho thấy Haojue tiếp tục theo đuổi phân khúc người dùng phổ thông, nơi các yếu tố như chi phí sử dụng, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày thường được đặt lên hàng đầu.

Với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng, mẫu xe ga mới của Haojue được xem là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe ga cỡ nhỏ dành cho đô thị.

Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá bán là là 7.490 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 29 triệu Việt Nam đồng) cho phiên bản tay dắt tiêu chuẩn. Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, Haojue VX125 Tiger Shark sẽ là đối thủ đáng gờm đe dọa trực tiếp vị thế độc tôn của dòng xe ga quốc dân Honda Vision hay Yamaha Janus.