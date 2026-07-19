Soi MPV điện Wuling Grango vừa về đại lý: Xe 7 chỗ giá 499 triệu, cỡ mâm độc lạ, sạc 30 phút được 80% pin

Sau khi chính thức công bố giá bán và chương trình mở bán tại Việt Nam, Wuling Grango cuối cùng cũng đã xuất hiện tại các đại lý. Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có giá niêm yết 499 triệu đồng, hướng đến cả khách hàng gia đình và người dùng kinh doanh dịch vụ. Nhân dịp mở bán, khách hàng đặt cọc xe trong tháng 7 sẽ được áp dụng các chương trình ưu đãi từ nhà phân phối.

Wuling Grango màu trắng tại đại lý Việt Nam. Ảnh: Đăng Nguyễn

Những chiếc Wuling Grango đầu tiên tại đại lý cho thấy mẫu MPV điện này gần như giữ nguyên thiết kế và trang bị từng được giới thiệu trước đó. Dưới đây là những ghi nhận thực tế về mẫu xe từ ngoại thất, nội thất cho tới khả năng vận hành và các trang bị an toàn.

Wuling Grango có thiết kế thực dụng, ưu tiên tối đa không gian sử dụng

Quan sát thực tế tại đại lý, Wuling Grango mang phong cách khác biệt so với phần lớn các mẫu MPV phổ thông đang bán tại Việt Nam. Xe sở hữu phần đầu gần như không có lưới tản nhiệt do sử dụng hệ truyền động thuần điện, thay vào đó là mặt ca-lăng kín kết hợp logo Wuling đặt chính giữa.

Thiết kế đầu và đuôi xe Wuling Grango. Ảnh: Đăng Nguyễn

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha LED tích hợp chiếu gần và chiếu xa trong cùng một cụm, đồng thời có khả năng chỉnh độ cao chùm sáng. Trong khi đó, đèn hậu vẫn sử dụng bóng halogen và bố trí theo phương dọc hai bên cửa cốp.

Theo thông số kỹ thuật, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Khoảng sáng gầm đạt 145 mm, bán kính quay đầu 5,5 m, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. Thân xe được tạo hình vuông vức nhằm tối đa hóa không gian bên trong. Xe sử dụng bộ mâm thép 14 inch đi cùng lốp 185/70 R14.

Thiết kế đầu xe theo phong cách tối giản với mặt ca-lăng kín, phù hợp đặc trưng của xe điện. Cụm đèn LED có kích thước lớn, trong khi cản trước chỉ bố trí khe hút gió nhỏ.

Đèn xe Wuling Grango trang bị công nghệ LED. Ảnh: Đăng Nguyễn

Hai bên thân xe là cửa trượt giúp việc lên xuống ở hàng ghế sau thuận tiện hơn, đặc biệt khi đỗ trong không gian hẹp. Phía sau, cửa cốp mở rộng giúp việc xếp dỡ hành lý dễ dàng. Theo nhà sản xuất, dung tích khoang chứa đồ tối đa đạt khoảng 3.300 lít khi gập toàn bộ hàng ghế phía sau.

Nội thất Wuling Grango bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2-2-3

Không gian nội thất là điểm đáng chú ý nhất trên Wuling Grango. Xe sử dụng cấu hình ghế 2-2-3, trong đó hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập có bệ tỳ tay. Hai ghế này có thể trượt tiến lùi và điều chỉnh độ ngả lưng, đồng thời tạo lối đi xuống hàng ghế thứ ba thuận tiện hơn.

Hàng ghế cuối đủ chỗ cho ba người ngồi và có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý khi cần.

Khoang lái Wuling Grango với màn hình giải trí 8 inch. Ảnh: Đăng Nguyễn

Khoang lái được thiết kế theo hướng đơn giản với bảng táp-lô bố trí gọn gàng. Sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin kích thước 3,5 inch, trong khi màn hình giải trí trung tâm 8 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô.

Khoang hành lý Wuling Grango khi mở cốp. Ảnh: Đăng Nguyễn

Xe sử dụng núm xoay điện tử thay cho cần số truyền thống. Ngay bên dưới là cụm điều hòa chỉnh cơ với các núm xoay vật lý, giúp người dùng dễ thao tác. Khoang lái cũng được bố trí nhiều hộc để đồ nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc chạy dịch vụ.

Trang bị tiện nghi trên Wuling Grango ở mức cơ bản

Danh sách tiện nghi của Wuling Grango tập trung vào các trang bị thiết yếu. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, USB và Radio, camera lùi, kính chỉnh điện, khóa điều khiển từ xa, cổng sạc USB, nguồn điện 12V cùng hệ thống điều hòa chỉnh cơ.

Vô lăng và bảng điều khiển Wuling Grango. Ảnh: Đăng Nguyễn

Đáng chú ý, xe có thêm cửa gió điều hòa cho khoang hành khách phía sau nhằm cải thiện khả năng làm mát cho cả ba hàng ghế. Ghế ngồi sử dụng chất liệu nỉ thay vì da.

Nhờ thiết kế thân xe vuông và cấu hình ghế linh hoạt, Wuling Grango có thể chuyển đổi nhanh giữa nhu cầu chở người và chở hàng. Đây là một trong những ưu điểm đáng chú ý của mẫu MPV điện này.

Động cơ điện của Wuling Grango có công suất 75 kW

Wuling Grango sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau.

Khoang động cơ điện Wuling Grango. Ảnh: Đăng Nguyễn

Nguồn điện đến từ bộ pin lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất. Xe sử dụng chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc AC và sạc nhanh DC với công suất tối đa 50 kW. Theo công bố, thời gian sạc nhanh từ 30% lên 80% pin mất khoảng 30 phút.

Quan sát thực tế dưới nắp ca-pô cho thấy các bộ điều khiển điện, bình ắc-quy phụ và hệ thống điện cao áp được bố trí khá ngăn nắp, tạo thuận lợi cho việc bảo dưỡng.

An toàn trên Wuling Grango gồm những gì?

Danh sách trang bị an toàn của Wuling Grango tập trung vào các tính năng cơ bản. Xe được trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, giám sát áp suất lốp TPMS gián tiếp, khóa cửa tự động theo tốc độ, mở khóa tự động khi xảy ra va chạm, khóa an toàn trẻ em phía sau và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Một số hình ảnh khác về Wuling Grango tại đại lý: