Robot hút bụi chưa phải lời giải cho mọi gia đình, đây là lý do Dreame làm ra Air Station giá gần 11 triệu đồng

Robot hút bụi đã quá thông minh, chổi hút bụi lau nhà cũng cũng ngày càng phổ biến. Vậy tại sao vẫn có những người sẵn sàng bỏ hơn 10 triệu đồng để mua... một chiếc máy hút bụi cầm tay - đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi tiếp xúc chiếc Air Station - bản chất là một chiếc máy hút bụi cầm tay.

Sau khoảng 2 tuần trải nghiệm, tôi đã có câu trả lời - Dreame Air Station được tạo ra để lấp đầy một khoảng trống.

Sinh ra để "lấp khoảng trống"

Robot hút bụi gần như đã trở thành món đồ gia dụng "quốc dân" ở phân khúc trung và cao cấp. Chỉ cần bấm nút, thiết bị sẽ tự chạy quanh nhà, tự quay về sạc, giặt và sấy giẻ lau. Với nhiều người, đó dường như đã là lời giải hoàn hảo cho việc dọn dẹp.



Nhưng thực tế, robot hút bụi vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người.

Một chiếc robot khó có thể leo lên sofa để hút bụi, làm sạch nệm, hút rèm cửa, vệ sinh ô tô hay xử lý nhanh những vụn bánh trẻ em vừa làm rơi xuống sàn. Ngay cả những góc hẹp, gầm bàn nhiều chân hay khe cửa cũng vẫn là "địa bàn" của máy hút bụi cầm tay.

Ở chiều ngược lại, máy hút bụi cầm tay truyền thống cũng tồn tại không ít bất tiện. Sau mỗi lần sử dụng, người dùng thường phải tháo hộp chứa bụi, đổ rác, vệ sinh bộ lọc và gỡ tóc quấn quanh chổi. Đây cũng là lý do không ít người mua máy về nhưng dần ngại sử dụng.

Đó là "khoảng trống" mà Dreame Air Station muốn lấp vào. Thay vì cạnh tranh trực diện với robot hút bụi hay máy lau hút bụi thông minh, sản phẩm hướng tới việc mang lại trải nghiệm chủ động của một chiếc máy hút bụi cầm tay nhưng giảm tối đa những thao tác vệ sinh sau khi sử dụng.

Điểm khiến Air Station khác biệt không nằm ở thân máy mà ở chiếc dock đi kèm.

Nếu nhìn riêng cây hút bụi, Air Station khá giống nhiều mẫu máy không dây hiện nay. Thân máy mảnh, trọng lượng khoảng 2 kg, tay cầm nhỏ giúp việc cầm nắm dễ dàng hơn trong thời gian dài. Động cơ đạt tốc độ 140.000 vòng/phút, lực hút tối đa 100 AW cùng thời lượng sử dụng lên tới 40 phút, đủ đáp ứng nhu cầu vệ sinh một căn hộ phổ thông trong một lần sạc.

Tuy nhiên, điều Dreame muốn thay đổi lại là công việc diễn ra... sau khi hút xong.

Thay vì phải mở hộp chứa bụi và đổ rác thủ công, người dùng chỉ cần đặt máy lên trạm sạc. Dock sẽ tự động hút toàn bộ bụi từ máy sang túi chứa dung tích 1,5 lít. Theo công bố của Dreame, túi này có thể sử dụng khoảng 50 ngày mới cần thay thế trong điều kiện sử dụng thông thường. Ngoài nhiệm vụ gom rác, dock còn tích hợp chức năng sạc, hệ thống lọc nhiều lớp, công nghệ khử khuẩn plasma và không gian cất gọn các đầu hút đi kèm.

Trải nghiệm vì thế - sẽ lai giữa robot hút bụi và cây hút bụi cầm tay. Người dùng vẫn phải trực tiếp điều khiển thiết bị để làm sạch nhưng gần như không còn phải tiếp xúc với bụi sau mỗi lần sử dụng. Với những người bị dị ứng bụi hoặc đơn giản là ngại vệ sinh hộp chứa rác, đây có lẽ là nâng cấp đáng giá nhất.

Ngoài dock gom rác, Dreame cũng tập trung cải thiện tính linh hoạt - điều vốn là lợi thế lớn nhất của máy hút bụi cầm tay.

Đầu hút có khả năng xoay hai chiều 360 độ, thân máy có thể hạ phẳng gần 180 độ để luồn sâu dưới gầm sofa hay gầm giường thấp. Hệ thống đèn LED chiếu sáng phía trước và phía sau đầu hút giúp bụi mịn hiện rõ hơn trên nền nhà, nhất là ở những khu vực thiếu sáng. Trong khi đó, công nghệ TangleCut tích hợp lưỡi cắt bên trong đầu chổi giúp cắt tóc và lông thú cưng trong quá trình vận hành, giảm tình trạng quấn rối - một vấn đề rất phổ biến với các gia đình có người tóc dài hoặc nuôi thú cưng.

Đó đều là những công việc robot hút bụi vẫn còn gặp nhiều hạn chế.

Chẳng hạn, sau bữa sáng, vài mẩu bánh rơi xuống sàn bếp. Thay vì gọi robot chạy cả một chu trình kéo dài hàng chục phút, người dùng chỉ cần lấy Air Station, hút trong khoảng một phút rồi cất lại lên dock. Tương tự, việc hút bụi trên ghế sofa, đệm ngủ, cửa sổ, rèm hay nội thất ô tô đều là những tình huống mà máy hút bụi cầm tay tỏ ra thuận tiện hơn rất nhiều.

Nếu nhìn theo hướng đó, Air Station không phải đối thủ của robot hút bụi mà giống một thiết bị bổ sung.

Nó cũng không thay thế hoàn toàn máy lau hút bụi thông minh. Những gia đình thường xuyên phải lau sàn ướt sau bữa ăn hay có trẻ nhỏ vẫn sẽ cần đến dòng máy lau chuyên dụng. Air Station có thêm đầu lau AquaCycle 2.0 nhưng đây là phụ kiện tùy chọn và không phải điểm nhấn chính của sản phẩm.

Ai sẽ phù hợp với Dreame Air Station?

Đầu tiên là những gia đình sống trong căn hộ chung cư, nơi diện tích không quá lớn và nhu cầu dọn dẹp nhanh diễn ra hằng ngày. Thứ hai là các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó mèo, vốn thường xuyên phải xử lý tóc, lông và vụn thức ăn. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho những người đã sở hữu robot hút bụi nhưng vẫn cần một thiết bị linh hoạt để vệ sinh cầu thang, xe hơi, sofa hay những vị trí robot không thể tiếp cận.

Ngược lại, nếu mong muốn một thiết bị hoàn toàn tự động để thay mình dọn dẹp cả ngôi nhà, robot hút bụi vẫn là phương án phù hợp hơn. Còn nếu ưu tiên lau sàn mỗi ngày, máy lau hút bụi chuyên dụng sẽ phát huy lợi thế rõ rệt.

Với mức giá 10,99 triệu đồng, Dreame Air Station không phải một chiếc máy hút bụi cầm tay rẻ. Nhưng nếu chỉ nhìn nó như một cây hút bụi, người dùng có thể sẽ bỏ lỡ điều mà Dreame muốn tạo ra.

Giá trị lớn nhất của sản phẩm nằm ở trải nghiệm sử dụng: sự linh hoạt của máy hút bụi cầm tay kết hợp với cảm giác "rảnh tay" vốn trước đây chỉ xuất hiện trên robot hút bụi. Trong bối cảnh nhiều gia đình đã sở hữu robot nhưng vẫn phải mua thêm một chiếc máy hút bụi để xử lý các tình huống phát sinh, Air Station cho thấy có thể tồn tại một phân khúc mới - nơi sự chủ động và tính tiện lợi không còn là hai lựa chọn loại trừ nhau.

Đức Nam