5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Thị trường di động giữa năm 2026 đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ khi xu hướng săn tìm iPhone cũ ngày càng lên ngôi. Với mức giá đã hạ nhiệt đáng kể so với thời điểm ra mắt, những chiếc iPhone qua sử dụng mang đến cơ hội tuyệt vời để người dùng tiếp cận thiết kế đẳng cấp và hiệu năng mạnh mẽ của Apple mà không cần bỏ ra một số tiền quá lớn. Từ những siêu phẩm đình đám một thời cho đến các thế hệ vừa ra mắt cách đây không lâu, đâu mới thực sự là thiết bị chân ái dành cho bạn ở thời điểm hiện tại?

1. iPhone 15 Pro

Sở hữu mức giá cũ hiện dao động từ 15.500.000 đến 18.500.000 VNĐ tùy theo dung lượng và tình trạng máy, iPhone 15 Pro được giới công nghệ đánh giá là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng ở thời điểm hiện tại. Thiết bị này vẫn tự hào mang trên mình những đột phá vượt thời gian của Apple như cổng sạc USB-C tiện dụng, khung viền Titan siêu nhẹ và bền bỉ, cùng nút Tác vụ Action Button thông minh. Trải nghiệm thị giác trên máy cũng đạt mức hoàn hảo nhờ màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Sức mạnh từ con chip bên trong dư sức đồng hành cùng bạn xử lý trơn tru mọi tác vụ hạng nặng trong nhiều năm tới. Đây chính là bến đỗ lý tưởng cho những ai khát khao trải nghiệm dòng Pro cao cấp với các công nghệ tối tân mà vẫn tối ưu hóa được bài toán tài chính.

2. iPhone 16

Chưa đầy hai năm tuổi đời, iPhone 16 hàng "lướt" hiện đang được định giá trong khoảng 14.000.000 đến 16.000.000 VNĐ, một con số cực kỳ hấp dẫn so với mức niêm yết ban đầu. Lựa chọn dòng máy này đồng nghĩa với việc bạn đang mang về một thiết bị có độ mới cao, hạn chế tối đa rủi ro hao mòn linh kiện. Cùng với đó là trải nghiệm hàng loạt cải tiến hiện đại như thiết kế Dynamic Island thời thượng, cổng USB-C và hiệu năng đỉnh cao không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ nào. Điểm cộng lớn nhất là vòng đời hỗ trợ cập nhật phần mềm của thiết bị này sẽ còn kéo dài rất lâu. Đây là phương án mua sắm an toàn, hoàn hảo dành cho những người dùng có hầu bao thoải mái, ưu tiên sự ổn định tuyệt đối và mong muốn một chiếc điện thoại gắn bó dài lâu.

3. iPhone 14 Pro Max

Với mức giá đã lùi về quanh mốc 13.500.000 đến 16.500.000 VNĐ, iPhone 14 Pro Max đang là chiếc máy có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành cực kỳ ấn tượng trong năm 2026. Bạn sẽ có trong tay một thiết bị màn hình lớn sắc nét, chất lượng camera vượt trội với cảm biến độ phân giải cao cùng hiệu năng vô cùng ổn định. Dòng máy này cung cấp một trải nghiệm sử dụng trọn vẹn, đáp ứng xuất sắc từ nhu cầu giải trí đa phương tiện đến làm việc chuyên nghiệp, đồng thời vẫn nằm trong danh sách được Apple ưu ái hỗ trợ phần mềm lâu dài. Đối với những ai cần một chiếc máy màn hình to, vận hành trơn tru nhưng không muốn chạy đua theo các model đắt đỏ nhất, đây chắc chắn là một quyết định vô cùng thông thái.

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4. iPhone 13 Pro Max

Đã bước sang năm thứ ba trên thị trường, nhưng sức hút từ cái tên iPhone 13 Pro Max chưa từng có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt khi mức giá hiện chỉ còn dao động từ 10.500.000 đến 13.000.000 VNĐ. Vũ khí mạnh mẽ nhất giúp model này giữ vững vị thế chính là thời lượng pin vô đối, vượt qua rất nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt để trở thành một trong những chiếc điện thoại có pin tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Màn hình ProMotion 120Hz cùng hệ thống camera xuất sắc vẫn đảm bảo mang lại một trải nghiệm thị giác rực rỡ và chân thực. Dù thiết kế tai thỏ có phần cổ điển và vẫn dùng chuẩn sạc Lightning, thiết bị này vẫn là tượng đài khó có thể xô đổ đối với những người dùng luôn coi trọng thời gian sử dụng liên tục trên thiết bị di động.

5. iPhone 12 Pro Max

Đây là sự lựa chọn mang tính kinh tế nhất trong bảng xếp hạng khi mức giá dao động chỉ còn từ 9.000.000 đến 11.000.000 VNĐ. Chấp nhận mức chi phí này, bạn đã có thể sở hữu một thiết bị có màn hình lớn cùng hệ thống ba camera đa dụng trứ danh của nhà Táo. Sức mạnh phần cứng của máy đến nay vẫn hoàn toàn mượt mà với các thao tác hàng ngày, lướt web, xem phim hay chơi game ở mức đồ họa vừa phải. Tuy nhiên, khi quyết định xuống tiền cho một thiết bị đã có tuổi đời khá cao, người mua nên chuẩn bị tinh thần về việc viên pin có thể đã chai nhiều, cũng như thời gian nhận các bản cập nhật hệ điều hành mới sẽ không còn được kéo dài. Mẫu máy này sẽ tỏa sáng nhất trong tay những người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn trót đam mê trải nghiệm cao cấp trên dòng Pro Max.