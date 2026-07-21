Bơ, sầu riêng rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm

Nhiều loại trái cây, đặc biệt là bơ và sầu riêng… những mặt hàng từng có giá cao lại đang được bán với mức giá thấp chưa từng có ở TP.HCM. Không chỉ ở các chợ truyền thống, các hệ thống siêu thị lớn cũng đồng loạt tung ra chương trình giảm giá sâu, kéo lượng khách đến mua sắm tăng mạnh.

Giá rẻ kích thích sức mua

Tại khu vực quầy trái cây của MM Mega Market (phường Bình Trưng, TP.HCM), chị Thảo vừa lựa những trái sầu riêng Ri6 vừa không khỏi bất ngờ trước mức giá.

“ Những năm trước, sầu riêng thường khoảng 95.000 đồng/kg, có năm hơn 100.000 đồng/kg. Còn năm nay chỉ còn 49.000 đồng/kg, rẻ hơn rất nhiều so với mọi năm và còn rẻ hơn cả bên ngoài ”, chị nói.

Chị Thảo tranh thủ mua nhiều sầu riêng hơn nhờ mức giá rẻ chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Theo chị Thảo, trước đây mức giá khoảng 60.000 -70.000 đồng/kg đã được xem là rất rẻ, nên việc siêu thị bán dưới ngưỡng này khiến nhiều người tranh thủ mua.

Chị Thảo chọn hộp sầu riêng khui sẵn có giá 128.000 đồng cho hơn 2,6 kg sầu riêng, mức chi phí mà trước đây chỉ đủ mua hơn 1 kg.

Gia đình chị vốn rất thích các loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng, gần như ngày nào cũng ăn. Tuy nhiên, khi giá ở mức trên dưới 100.000 đồng/kg, việc mua thường xuyên là điều khó thực hiện.

“ Năm nay giá quá tốt nên hầu như nhà nào cũng mua. Đi quanh quầy trái cây thấy người nào cũng bỏ sầu riêng vào xe hàng ”, chị chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận, anh Ngô Văn Thành (ngụ phường An Khánh, TP.HCM) cho biết chưa bao giờ anh thấy giá trái cây trong siêu thị lại cạnh tranh đến vậy.

“ Sầu riêng Ri6 ngoài chợ tôi mua khoảng 60.000 đồng/kg, còn trong siêu thị chỉ 49.000 đồng/kg. Rẻ chưa từng có. Không chỉ trái cây trong nước mà cả trái cây nhập khẩu cũng giảm giá mạnh ”, anh Thành nói.

Theo anh, nếu trước đây siêu thị thường bị cho là có giá cao hơn chợ thì hiện nay sự chênh lệch đó đã không còn nhiều, thậm chí nhiều mặt hàng còn rẻ hơn nhờ các chương trình khuyến mãi quy mô lớn.

Sầu riêng Ri6 được bán với giá chỉ từ 49.000 đồng/kg thấp hơn đáng kể so với mọi năm.

Hiện nhiều hệ thống siêu thị như AEON Mall, GO!, Co.opmart, WinMart, MM Mega Market… đang triển khai nhiều chương trình giảm giá trên cả trái cây nội địa lẫn nhập khẩu.

Tại MM Mega Market, bơ sáp Đắk Lắk giảm từ 35.000 đồng xuống còn 19.000 đồng/kg; bơ 034 chỉ còn 20.000 đồng/kg, dưa lưới giảm một nửa còn 19.000 đồng/kg; bưởi da xanh chuẩn OCOP còn 45.000 đồng/kg; xoài Hòa Lộc loại lớn 59.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ 29.000 đồng/kg.

Ở nhóm trái cây nhập khẩu, Cherry Mỹ giảm tới 33%, từ gần 600.000 đồng xuống còn 399.000 đồng/kg; táo Braeburn New Zealand chỉ còn 39.000 đồng/kg.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, từ ngày 16 đến 29/7, hệ thống GO! triển khai chiến dịch khuyến mại quy mô toàn quốc với hàng loạt chương trình như “Mua 2 tính tiền 1”, “Mua 2 tặng 1” cùng nhiều ưu đãi dành cho nhóm thực phẩm tươi sống.

Theo nhà bán lẻ này, một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực nông sản với cam kết nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn VietGAP và mức giá bình ổn.

Tại quầy trái cây, sầu riêng Ri6 hạt lép được giảm còn 59.000 đồng/kg; bơ sáp loại 1 còn 29.000 đồng/kg; bơ 034 giảm tới 42%, chỉ còn 28.000 đồng/kg. Nhiều loại trái cây nhập khẩu cũng được điều chỉnh mạnh như táo Gala Baby New Zealand còn 49.000 đồng/kg hay nho Shine Muscat còn 129.000 đồng/kg.

Quầy trái cây tại siêu thị thu hút người tiêu dùng khi hàng loạt mặt hàng như bơ, sầu riêng, xoài đồng loạt giảm giá sâu.

Việc đồng loạt giảm giá cho thấy các nhà bán lẻ đang tận dụng cao điểm thu hoạch của nhiều loại trái cây để tăng sức mua, đồng thời tạo thêm lợi thế cạnh tranh với các kênh bán hàng truyền thống.

Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, lượng khách tập trung đông nhất vẫn là khu vực rau củ và trái cây. Khác với những năm trước khi người tiêu dùng thường cân nhắc kỹ đối với các loại trái cây có giá trị cao như sầu riêng, năm nay nhiều gia đình sẵn sàng mua với số lượng lớn.

Trong bối cảnh chi tiêu của nhiều hộ gia đình vẫn được tính toán chặt chẽ, việc giá trái cây giảm sâu giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa những mặt hàng vốn được xem là cao cấp vào bữa ăn hằng ngày.

Bơ 034 được bán với giá 20.000 đồng/kg, mức giá được xem là khá rẻ so với mọi năm.

Kích cầu tiêu dùng tạo hiệu ứng lan tỏa

Đối với doanh nghiệp bán lẻ, lợi nhuận không chỉ đến từ một mặt hàng mà còn nằm ở khả năng tăng lượng khách đến siêu thị.

Khi người tiêu dùng đến mua trái cây giá rẻ, họ thường kết hợp mua thêm thực phẩm, đồ gia dụng và nhiều sản phẩm khác, qua đó giúp tổng doanh thu tăng lên. Đây cũng là lý do các chuỗi bán lẻ sẵn sàng giảm mạnh giá một số mặt hàng chủ lực để tạo hiệu ứng thu hút khách.

Ở góc độ rộng hơn, những chương trình giảm giá quy mô lớn của hệ thống bán lẻ cũng đang cộng hưởng với các hoạt động kích cầu tiêu dùng do TP.HCM triển khai, góp phần tạo sức bật cho thị trường nội địa trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đều có xu hướng chi tiêu thận trọng.

Việc kết hợp giữa ưu đãi của doanh nghiệp với các chương trình xúc tiến thương mại của thành phố được kỳ vọng sẽ không chỉ gia tăng sức mua, mà còn thúc đẩy du lịch, dịch vụ và nhiều ngành kinh tế liên quan.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, thành phố hằng năm đều tổ chức hai đợt kích cầu tiêu dùng lớn vào mùa hè và mùa xuân. Điểm khác biệt của năm nay là chương trình được thiết kế theo hướng liên kết đa ngành, không chỉ dừng ở hoạt động giảm giá hàng hóa.

Bơ sáp giảm giá chỉ còn 19.000 đồng/kg.

Theo đó, ngành công thương phối hợp với du lịch để xây dựng các tour mua sắm, đưa khách đến những điểm bán đạt chuẩn; đồng thời kết hợp với các hoạt động văn hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe nhằm tạo trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Thành phố cũng huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vận tải, khách sạn, hàng không nhằm xây dựng các gói dịch vụ đồng bộ với mức giá ưu đãi.

“ Mục tiêu là hình thành một thương hiệu mùa mua sắm của TP.HCM, để người dân và du khách nhận diện đây là thời điểm tốt nhất trong năm để mua sắm, vui chơi và sử dụng dịch vụ với giá hấp dẫn ”, ông Phương cho biết.

Theo ông, hiệu quả bước đầu cho thấy các sản phẩm được áp dụng chính sách giá tốt trên các sàn thương mại và hệ thống phân phối hiện đại đều đạt doanh số cao hơn đáng kể so với các kênh bán hàng thông thường.

Các chương trình khuyến mại quy mô lớn tại siêu thị góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong mùa thu hoạch rộ.

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá đang mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng khi có thể tiếp cận nông sản chất lượng với chi phí thấp hơn đáng kể. Ở góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu cho thấy hệ thống phân phối hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn cung, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và bình ổn giá.

Tuy nhiên, phía sau những kệ hàng đông khách là bài toán lớn hơn về cân đối cung - cầu của ngành trái cây. Khi nguồn cung tăng mạnh trong mùa thu hoạch, áp lực tiêu thụ buộc doanh nghiệp, nhà bán lẻ và địa phương phải phối hợp triển khai các chương trình kích cầu để tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa.

Trong ngắn hạn, người tiêu dùng rõ ràng là bên hưởng lợi lớn nhất. Nhưng về dài hạn, để những mùa trái cây “được mùa, được giá” trở thành hiện thực, thị trường vẫn cần thêm các giải pháp về chế biến, xuất khẩu, logistics và mở rộng hệ thống phân phối nhằm giảm phụ thuộc vào tiêu thụ tươi trong nước.