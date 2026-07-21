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Nhóm đối tượng góp vốn thuê máy móc khai thác vàng trái phép

| | Thị trường

Từ tháng 6/2026, các đối tượng đã bàn bạc, góp vốn, thuê đất, đưa phương tiện, máy móc đến khu vực thôn Ma Nòn, xã Thượng Quan để tổ chức khai thác vàng trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tại khu vực thôn Ma Nòn (xã Thượng Quan) có hoạt động khai thác vàng trái quy định.

Nhóm đối tượng góp vốn thuê máy móc khai thác vàng trái phép- Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều phương tiện, máy móc phục vụ việc khai thác gồm: máy bánh xích, máy xúc, máy sàng tuyển, các đầu máy nổ và lán trại cùng tang vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2026, các đối tượng đã bàn bạc, góp vốn, thuê đất, đưa phương tiện, máy móc đến khu vực trên để tổ chức khai thác vàng trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến chế độ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/6/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra những khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp; nhất là các địa bàn giáp ranh, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Vì sao khai thác vàng ngày càng khó hơn?

Theo Thanh Hiếu

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