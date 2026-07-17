Lời khuyên cho người mua vàng

Quan điểm kỹ thuật của BofA được đưa ra khi giá vàng đang chật vật để giữ vững mức hỗ trợ quan trọng ở mức 4.000 đô la một ounce, mức giá mà một số nhà phân tích cho rằng đã trở thành điểm xoay quan trọng đối với kim loại quý này. Giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.987,90 đô la một ounce.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Paul Ciana, nhà phân tích kỹ thuật tại Bank of America, cho biết ông dự đoán đợt điều chỉnh hiện tại của vàng sẽ cần thêm thời gian. Ông nói thêm rằng giá cuối cùng có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 3.600 đô la một ounce trước khi tìm được điểm đáy vững chắc hơn.

"Đợt điều chỉnh từ đầu năm đến nay của vàng đã thiết lập lại một đợt tăng giá cực kỳ mạnh, nhưng bằng chứng về một mức đáy bền vững vẫn còn đáng ngờ," ông nói. "Đợt điều chỉnh hiện tại chỉ kéo dài 24 tuần so với đợt tăng giá trước đó kéo dài 121 tuần. Mặc dù giá vàng đã vượt qua mức thoái lui 38,2% ở mức 4.149 đô la, nhưng đợt điều chỉnh vẫn ngắn hơn nhiều so với xu hướng tăng trước đó".

Về thời gian kéo dài của đợt bán tháo, Ciana cho biết, dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt tháng 8 và tháng 9.

Tuy nhiên, Ciana cho biết giá thấp hơn sẽ mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư. Ông nói thêm rằng các nhà đầu tư nên xem xét việc bình quân giá xuống để xây dựng vị thế của mình.

"Nếu được đề nghị, chúng tôi ưu tiên tích lũy vừa phải ở mức dưới 4.000 đô la, nhưng vẫn còn rủi ro giảm giá nên sẽ tích lũy thêm ở khu vực 3.700-3.600 đô la và phân bổ ở khu vực 3.450-3.250 đô la," ông nói.

Triển vọng kỹ thuật mới nhất của BofA được đưa ra một tuần sau khi ngân hàng chính thức hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 14%, còn 4.360 đô la Mỹ/ounce. Mặc dù hạ dự báo, ngân hàng vẫn thấy khả năng giá vàng đạt 6.000 đô la/ounce vào năm 2027.



