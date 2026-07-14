Một tuần sóng gió của giá vàng, bạc

Tuần giao dịch từ 06/07 đến 12/07/2026 chứng kiến đà sụt giảm đồng loạt của cả thị trường vàng và bạc. Sự phục hồi của đồng USD, lập trường từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những biến động địa chính trị bùng nổ tại Trung Đông đã khiến giá kim loại quý trong nước lẫn thế giới chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Giá vàng SJC lùi sâu, vàng thế giới mất mốc quan trọng

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng chốt lời và áp lực bán tháo trên toàn cầu, thị trường vàng trong nước tuần qua ghi nhận đà điều chỉnh giảm gần 1% so với tuần trước đó.

Kết thúc tuần giao dịch, vàng miếng SJC chính thức niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại thương hiệu Phú Quý, giá vàng SJC đóng cửa biểu đồ tuần tại 145,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Sự chùng xuống của thị trường kéo dài sang cả phiên đầu tuần mới (sáng 13/07/2026), khi mặt bằng giá chung tiếp tục duy trì giao dịch quanh ngưỡng 145- 148,4 triệu đồng/lượng (giảm 1,6% trong vòng 7 ngày qua).

Biểu đồ giá vàng tuần qua.

Sự sụt giảm của thị trường nội địa là điều hoàn toàn dễ hiểu khi nhìn vào bức tranh chung trên thị trường quốc tế. Đóng cửa phiên tuần qua, giá vàng giao ngay dừng chân ở mức 4.120 USD/Oz, đánh mất 1,32% giá trị chỉ trong vòng một tuần và đưa tổng mức giảm từ đầu năm lên 5,80%.

Tương tự, hợp đồng vàng Comex kỳ hạn tháng 08/2026 lùi về 4.128 USD/Oz (-0,16%), trong khi vàng Thượng Hải giao tháng 8 cũng giảm 1,25%, đóng cửa ở mức 900 CNY/g. Mối đe dọa lớn nhất đối với đà tăng của kim loại quý hiện nay đến từ sức mạnh của đồng USD và lập trường tiền tệ cứng rắn từ Mỹ.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed đã nhấn mạnh rõ rệt rủi ro lạm phát gia tăng, khiến giới đầu tư đẩy xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 9 lên tới 69%. Bên cạnh đó, xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại đã kéo giá dầu đi lên, càng củng cố thêm mối lo ngại về lạm phát dai dẳng và làm triệt tiêu kỳ vọng sớm nới lỏng tiền tệ.

Áp lực này cũng thể hiện rõ qua dữ liệu dòng vốn khi lượng tồn kho vàng tại quỹ COMEX (Mỹ) giảm gần 1% (tương đương 7,3 tấn) xuống còn 717,4 tấn, dù cho kho SHFE (Thượng Hải) vẫn cố gắng giữ nhịp đi ngang ở mức 112,6 tấn.

Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm trong tuần qua, do đà tăng của đồng USD cùng quan điểm thận trọng hơn từ Fed. Nguồn: TĐ Phú Quý

Thị trường bạc: Lao dốc gần 4%, tích lũy chờ hướng đi mới

Nối gót đà lao dốc của thị trường quốc tế, giá bạc thỏi trong nước giảm khoảng 3,9% giá trị so với tuần trước đó, lùi về giao dịch ở mức 60,2 triệu đồng/kg (mua vào) và 62,1 triệu đồng/kg (bán ra).

Trên biểu đồ giá cập nhật mới nhất, mức niêm yết giá bạc Phú Quý hiện đã thu hẹp về quanh ngưỡng 58,58 triệu đồng/kg chiều mua và 60,39 triệu đồng/kg chiều bán.

Trên thị trường thế giới, áp lực chốt lời diện rộng đã kích hoạt nến giảm mạnh đối với mặt hàng này. Báo cáo của Phú Quý thống kê, bạc giao ngay đóng cửa tuần rơi xuống mốc 59,8 USD/Oz – tương ứng mức giảm tuần tới 4,07% và kéo đà giảm từ đầu năm lên tới 18,81%.

Các hợp đồng tương lai cũng chịu chung số phận khi bạc Comex tháng 09/2026 giảm 1,86% xuống 60,3 USD/Oz, còn bạc Thượng Hải tháng 12/2026 sụt tới 3,94%, đóng cửa tại 14.721 CNY/kg.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh cung - cầu tuần qua là sự phân hóa tồn kho: trong khi kho SHFE giảm nhẹ 4,9 tấn xuống 829,9 tấn thì kho COMEX lại ghi nhận đợt bổ sung quy mô lớn lên tới 107,3 tấn, nâng tổng tồn kho bạc tại Mỹ lên mức 10.158,7 tấn.

Giá bạc biến động mạnh tuần qua.

Những yếu tố tác động đến vàng, bạc tuần này

Song song với những chuyển động giá ngắn hạn, giới đầu tư cần lưu ý rằng xu hướng của thị trường vàng và bạc trong những ngày tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào chuỗi dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này (13/07 - 19/07/2026):

Thứ Ba (14/07): Tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ (dự báo -0,1%), cùng thời điểm Trung Quốc công bố GDP quý 2/2026 (dự báo 5,0%).

Đặc biệt, phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ sẽ là chìa khóa mở ra định hướng chính sách tiền tệ tiếp theo.

Thứ Tư (15/07): Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu lạm phát thông qua chỉ số PPI tháng 6 (dự báo 0,0%).

Thứ Năm (16/07): Sức khỏe tiêu dùng Mỹ sẽ được kiểm chứng qua số liệu Doanh số bán lẻ tháng 6 (dự báo 0,3%).

Trước ngưỡng cửa của các thông tin kinh tế có độ ảnh hưởng cao, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự cẩn trọng tối đa, ưu tiên quản trị rủi ro tài khoản và kiên nhẫn chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng sau báo cáo CPI cũng như các thông điệp từ Fed.