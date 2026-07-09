Ai đã bán 200.000 ounce vàng 1 tháng qua?

Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), dự trữ vàng quốc gia của Nga đã giảm xuống dưới 300 tỷ USD vào cuối tháng trước trong bối cảnh tổng tài sản dự trữ của nước này giảm mạnh.

CBR định giá dự trữ vàng của quốc gia ở mức 298,99 tỷ USD vào cuối tháng trước, theo báo cáo được công bố hôm thứ Ba.

Sự sụt giảm tài sản dự trữ cũng được phản ánh trong bảng cân đối kế toán rộng hơn của ngân hàng trung ương. Tổng tài sản dự trữ chính thức đạt 720,4 tỷ USD vào cuối tháng 6, giảm so với 747,4 tỷ USD trong tháng 5.

Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ không thay đổi trong cùng kỳ, ở mức 392,4 tỷ USD vào cuối tháng 6, so với 392,3 tỷ USD trong tháng 5.

Điều này đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp dự trữ vàng chính thức của Nga giảm, và mức giảm rất mạnh. Vào tháng 4, CBR tiết lộ rằng dự trữ vàng của Nga đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một phần tư thế kỷ.

Tính đến ngày 1/5, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) nắm giữ 73,9 triệu ounce vàng thỏi trong dự trữ quốc tế. Chỉ trong một tháng, dự trữ vàng của ngân hàng này đã giảm 200.000 ounce, nâng tổng mức giảm kể từ đầu năm 2026 lên 900.000 ounce. Do đó, tổng dự trữ vàng của CBR đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022.

Xét về đơn vị đo lường, ngân hàng trung ương đã mất 27,9 tấn vàng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Đây là mức giảm lớn nhất trong dự trữ vàng quốc gia kể từ năm 2002, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới. Vào tháng 5/2002, CBR đã chứng kiến lượng vàng nắm giữ của mình giảm mạnh 41,5 tấn chỉ trong một tháng.

Trong suốt 24 năm tiếp theo, ngân hàng trung ương Nga nhìn chung có xu hướng mua, thường xuyên mua hàng trăm tấn mỗi năm, và chưa bao giờ bán quá 100.000 ounce hoặc 3,1 tấn vàng thỏi trong một tháng. Ngoại lệ duy nhất là tháng 7/2005, khi 7,7 tấn vàng được bán ra khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang bán vàng để phù hợp với các giao dịch song song liên quan đến việc bán tài sản từ Quỹ Tài sản Quốc gia, vốn là một phần dự trữ vàng và ngoại hối của đất nước, nhà phân tích Natalia Milchakova của Freedom Finance Global cho hay.

Nhu cầu vàng trong nước Nga đã tăng vọt khi nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn trong năm thứ năm của cuộc xung đột với Ukraine. Theo Sở giao dịch Moscow, khối lượng giao dịch vàng tháng trước đã tăng hơn 350% so với tháng 3/ 2025, đạt 42,6 tấn – 28,6 tấn giao dịch hoán đổi và 14 tấn giao dịch giao ngay.

Dự trữ vàng của Nga được tích lũy chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2025, khi nước này mua hơn 1.900 tấn vàng, mua hơn 500 tấn trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, và 1.200 tấn trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Theo nhà phân tích Nikolai Dudchenko của Finam, lượng vàng ròng mà Nga mua vào chỉ đạt 55,4 tấn kể từ năm 2020.



