Mẫu iPhone vừa bị khai tử tại Việt Nam

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 tiêu chuẩn dần biến mất khỏi các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam.

Theo ghi nhận từ nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR), nguồn cung mẫu máy này đã cạn kiệt và gần như không còn khả năng bổ sung, đánh dấu hồi kết của thế hệ iPhone cuối cùng sử dụng cổng sạc Lightning.

Theo đại diện một số hệ thống bán lẻ, tình trạng thiếu hàng iPhone 14 đã xuất hiện từ khoảng hai tháng trước khi lượng máy nhập về ngày càng hạn chế. Đến nay, nhiều phiên bản đã rơi vào trạng thái hết hàng hoàn toàn, trong khi khả năng nhập thêm từ nhà phân phối gần như không còn do sản phẩm đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời.

iPhone 14 là thế hệ iPhone tiêu chuẩn cuối cùng sử dụng cổng Lightning trước khi Apple chuyển sang USB-C. (Ảnh minh hoạ)

Ra mắt vào tháng 9/2022, iPhone 14 không mang đến quá nhiều thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước, song vẫn trở thành một trong những mẫu iPhone bán chạy tại thị trường Việt Nam nhờ mức giá dễ tiếp cận, hiệu năng ổn định và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Đây cũng là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng của Apple sử dụng cổng Lightning trước khi hãng chuyển toàn bộ dòng sản phẩm sang USB-C từ thế hệ iPhone 15.

Việc iPhone 14 dần biến mất khỏi thị trường đồng nghĩa Apple đã hoàn tất quá trình chuyển đổi sang chuẩn kết nối USB-C trên toàn bộ danh mục iPhone đang kinh doanh. Đây là bước thay đổi quan trọng, giúp người dùng có thể sử dụng chung bộ sạc và cáp kết nối với nhiều thiết bị điện tử khác, đồng thời đáp ứng các quy định mới tại nhiều thị trường trên thế giới.

Dù Apple đã ngừng sản xuất iPhone 14 từ đầu năm 2025 sau khi giới thiệu iPhone 16e, sức mua dành cho mẫu máy này tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong suốt thời gian qua. Các hệ thống bán lẻ cho biết thiết bị liên tục nằm trong nhóm iPhone bán chạy nhờ giá bán được điều chỉnh xuống mức hấp dẫn, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông.

Ở phân khúc dưới 20 triệu đồng, iPhone 14 từng được nhiều người dùng lựa chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn, màn hình OLED chất lượng cao, chip A15 Bionic và hệ điều hành iOS được cập nhật lâu dài. Đây cũng là một trong những mẫu iPhone có vòng đời bán hàng kéo dài nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo các nhà bán lẻ, việc chủ động dừng kinh doanh khi nguồn cung chính hãng không còn giúp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế nguy cơ xuất hiện các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hàng tồn kho kém chất lượng trên thị trường.

Trong bối cảnh iPhone 14 rút lui, iPhone 15 đang trở thành lựa chọn thay thế trực tiếp ở phân khúc tiêu chuẩn. So với thế hệ trước, thiết bị được nâng cấp với cổng USB-C, màn hình Dynamic Island, camera chính 48 MP cùng nhiều cải tiến về khả năng xử lý hình ảnh.

Ở nhóm sản phẩm mới hơn, các dòng iPhone thế hệ tiếp theo cũng tập trung mạnh vào các tính năng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng Apple Intelligence, cho thấy hướng phát triển mà Apple đang theo đuổi trong những năm tới.

Sự rút lui của iPhone 14 không chỉ khép lại vòng đời của một mẫu smartphone từng đạt doanh số cao, mà còn đánh dấu thời điểm Apple chính thức nói lời chia tay với cổng Lightning trên các mẫu iPhone mới tại thị trường Việt Nam. Từ nay, USB-C sẽ trở thành chuẩn kết nối thống nhất trên toàn bộ dải sản phẩm iPhone đang được hãng phân phối.