5 mẫu iPhone rục rịch chuẩn bị ra mắt

Nguồn tin từ Nikkei Asia tiết lộ Apple đã yêu cầu các đối tác sản xuất chuẩn bị xuất xưởng khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập ngay trong năm nay, tăng đáng kể so với mức dự báo 7 đến 8 triệu chiếc trước đó. Tập đoàn cũng đã mạnh tay chốt đơn linh kiện cho 80 triệu điện thoại thông minh thuộc các dòng máy sẽ trình làng vào cuối năm 2026, bao gồm iPhone Pro, iPhone Pro Max và phiên bản màn hình gập đầu tiên.

Ảnh mô hình về iPhone gập của Apple (Ảnh: JamOnline)

Nhờ sức mạnh đàm phán vượt trội trong việc thâu tóm nguồn cung ứng bộ nhớ và linh kiện, tổng sản lượng iPhone trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ vượt mốc 220 triệu chiếc. Lợi thế này giúp Apple bỏ xa các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Vivo, vốn đang phải ngậm ngùi cắt giảm sản lượng xuống dưới 100 triệu thiết bị do thiếu hụt linh kiện điện tử nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở các mẫu máy cuối năm, Apple còn lên kế hoạch trình làng ít nhất hai mẫu iPhone mới vào nửa đầu năm 2027, trong đó có sự góp mặt của iPhone 18 tiêu chuẩn và mẫu iPhone Air hoàn toàn mới. Song song đó, tập đoàn cũng đang rục rịch làm mới dòng iPhone giá rẻ để củng cố sự hiện diện trên nhiều phân khúc giá, dù thời điểm ra mắt sớm nhất vào mùa Xuân năm sau vẫn đang được hoàn thiện.

Như vậy, tổng cộng sẽ có 5 mẫu iPhone được Apple tung ra trong vòng 12 tháng tới.

Để hiện thực hóa lộ trình mạnh mẽ này, Apple đưa ra dự báo sản xuất 85 triệu chiếc iPhone trong nửa cuối 2026, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dự trữ sẵn linh kiện cho dòng iPhone 18 sắp tới để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn. Một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng chia sẻ rằng dù sức hút của dòng iPhone 17 vẫn đang duy trì ở mức tốt, họ đã nhận được chỉ thị từ Apple về việc phải ưu tiên giữ lại các vi mạch và linh kiện quan trọng cho thế hệ tiếp theo.

Một trong những bước tiến quan trọng nhất hiện nay là việc Apple cùng các đối tác đã giải quyết thành công các vấn đề kỹ thuật hóc búa liên quan đến bản lề của chiếc iPhone màn hình gập. Thành tựu này mở ra cơ hội giao những lô hàng nhỏ đầu tiên sau khi ra mắt vào mùa Thu, trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào cuối năm để có thêm thời gian tinh chỉnh thiết bị. Sau khi chính thức vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới về số lượng xuất xưởng vào năm 2025, Apple đang dồn toàn lực để bảo vệ vị thế này trong năm 2026.

Tuy nhiên, giới chuyên gia trong ngành cũng nhận định rằng kế hoạch sản xuất vẫn có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào phản ứng của thị trường, đặc biệt là khi chi phí linh kiện tăng cao có thể buộc Apple phải cân nhắc đến kịch bản tăng giá bán các mẫu iPhone mới.