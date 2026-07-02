iPhone vừa có thay đổi mà nhiều người dùng nên biết

Apple vừa tung ra bản cập nhật iOS 26.5.2 với trọng tâm là vá hàng loạt lỗ hổng bảo mật, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng và các công cụ AI đang bị lợi dụng để phát hiện, khai thác điểm yếu trên thiết bị nhanh hơn trước. Hãng khuyến nghị người dùng iPhone cài đặt phiên bản mới càng sớm càng tốt để giảm thiểu rủi ro.

Theo Apple, iOS 26.5.2 khắc phục khoảng 25 lỗ hổng bảo mật tồn tại trong hệ điều hành. Một số lỗi được đánh giá có mức độ nghiêm trọng cao, có thể bị ứng dụng độc hại khai thác nhằm gây mất ổn định hệ thống hoặc đánh cắp dữ liệu người dùng.

Nếu đang sử dụng iPhone, đây là một cập nhật mà bạn không nên bỏ qua. (Ảnh minh hoạ)

Các lỗ hổng được vá lần này liên quan đến nhiều thành phần cốt lõi của iOS. Trong đó, Apple đã sửa lỗi trong IOGPU, bộ phận quản lý tác vụ đồ họa, vốn có thể khiến thiết bị bất ngờ tắt nguồn hoặc phát sinh lỗi ảnh hưởng đến bộ nhớ hệ thống. Nếu bị khai thác, những điểm yếu này có thể dẫn đến tình trạng ghi dữ liệu ngoài ý muốn, làm hỏng bộ nhớ hoặc gây rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Safari cũng là một trong những ứng dụng nhận được nhiều bản vá nhất trong đợt cập nhật. Apple đã khắc phục các lỗ hổng liên quan đến WebKit, công cụ xử lý nội dung web của trình duyệt. Những lỗi này có thể bị lợi dụng để cho phép các trang web độc hại truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng, vượt qua một số cơ chế bảo vệ hoặc trích xuất thông tin giữa các website.

Ngoài WebKit, iOS 26.5.2 còn vá lỗi trong WebRTC, các tiện ích mở rộng web và thư viện libxslt. Đây đều là những thành phần có thể bị khai thác khi người dùng truy cập các trang web chứa mã độc hoặc được thiết kế nhằm thực hiện các cuộc tấn công mạng. Trong một số trường hợp, các lỗ hổng có thể khiến Safari hoặc tiến trình hệ thống gặp sự cố, treo ứng dụng hoặc ngừng hoạt động.

Apple cho biết việc cập nhật lên iOS 26.5.2 không chỉ giúp tăng cường khả năng bảo vệ thiết bị trước các hình thức tấn công mạng mới mà còn cải thiện độ ổn định của hệ thống. Bản cập nhật cũng được xem là bước chuẩn bị trước khi hãng phát hành iOS 27 trong thời gian tới.

Để cài đặt phiên bản mới, người dùng có thể truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó tải xuống và cài đặt iOS 26.5.2 nếu bản cập nhật đã xuất hiện trên thiết bị.