Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc

Xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, với thị trường Trung Quốc giữ vai trò động lực chính. Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc đạt hơn 506 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp bối cảnh ngành tôm vẫn đối mặt nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, cạnh tranh giá và rủi ro thương mại tại một số thị trường lớn.

Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu sang Trung Quốc gần như tập trung hoàn toàn vào tôm hùm xanh. Mặt hàng này đạt kim ngạch khoảng 504 triệu USD, chiếm hơn 99,5% tổng giá trị xuất khẩu tôm hùm sang thị trường tỷ dân. Trong khi đó, các dòng tôm hùm khác chỉ đạt khoảng 2,4 triệu USD, song ghi nhận mức tăng trưởng tới 345% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến theo từng tháng cho thấy nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh ngay từ đầu năm. Tháng 2 là giai đoạn bứt phá nhất khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 154 triệu USD, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng tiếp theo vẫn duy trì ở mức cao, với kim ngạch dao động từ 78-87 triệu USD/tháng. Riêng tháng 5, xuất khẩu đạt khoảng 78,4 triệu USD, thấp hơn mức đỉnh của tháng 2 nhưng vẫn tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt sau mùa cao điểm.

Theo đánh giá của VASEP, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn nhờ nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm thủy sản sống và phân khúc cao cấp. Tôm hùm thường được sử dụng tại các nhà hàng, tiệc chiêu đãi, lễ hội hoặc làm quà biếu, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập khá.

Trong phân khúc này, tôm hùm Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh. Khoảng cách địa lý gần giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo điều kiện duy trì chất lượng sản phẩm sống. Đồng thời, khả năng cung ứng linh hoạt bằng đường bộ và đường hàng không cũng giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, tôm hùm xanh của Việt Nam, đặc biệt là các cỡ nhỏ và trung bình, được đánh giá có mức giá cạnh tranh và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng tại Trung Quốc.

Một yếu tố khác góp phần thúc đẩy xuất khẩu là sự thay đổi trong cơ cấu nguồn cung của thị trường Trung Quốc trong năm 2025. Khi một số nguồn cung truyền thống như Canada, Mỹ và Australia chịu tác động từ thuế quan, gián đoạn thương mại hoặc quá trình phục hồi sản xuất, tôm hùm Việt Nam đã nhanh chóng gia tăng thị phần.

Nhờ đó, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nguồn cung tôm hùm quan trọng của Trung Quốc trong năm 2025, tạo nền tảng để duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Các chuyên gia nhận định, nếu nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc tiếp tục ổn định và doanh nghiệp duy trì được nguồn cung chất lượng, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, ngành vẫn cần theo dõi sát các thay đổi về chính sách nhập khẩu, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng từ phía Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.