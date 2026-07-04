Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga vừa làm 1 việc khó tin

| | Thị trường

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu của Nga nghiêm trọng đến mức một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đang chuẩn bị nhập khẩu nhiên liệu máy bay.

Theo Reuters, Nga dự kiến nhận ít nhất 200.000 thùng nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ Nhật Bản thông qua một chuỗi giao dịch phức tạp và chuyển tải giữa các tàu qua Hàn Quốc, cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn hệ thống lọc dầu của nước này.

Lô hàng dự kiến được bốc dỡ từ Chiba, Nhật Bản, vào nửa đầu tháng 7 trước khi đến cảng Yeosu của Hàn Quốc để chuyển tải giữa các tàu. Từ đó, dự kiến nó được vận chuyển đến Nga, mặc dù điểm đến cuối cùng chưa được tiết lộ.

Đối với một quốc gia mà cho đến gần đây vẫn xuất khẩu nhiên liệu hàng không, hình ảnh này khó có thể bị bỏ qua.

Nga đã dành nhiều tháng để khẳng định tình trạng thiếu nhiên liệu của họ vẫn có thể kiểm soát được. Sau đó là các hạn chế mua xăng, những cuộc thảo luận về lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, và lời thừa nhận công khai bất thường của Tổng thống Vladimir Putin vào cuối tuần trước rằng tình trạng thiếu nhiên liệu đã trở nên nghiêm trọng đến mức cần sự can thiệp trực tiếp của chính phủ.

Một trung tâm giám sát 24 giờ hiện đang theo dõi nguồn cung trên toàn quốc khi máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu, kho chứa và hệ thống hậu cần nhiên liệu.

Các kế hoạch nhập khẩu mới nhất cho thấy Moscow hiện đang cố gắng bù đắp những thiếu hụt ở bất cứ nơi nào có thể.

Nhiên liệu máy bay đã trở thành một mặt hàng đặc biệt nhạy cảm. Nga đã cấm hầu hết các hoạt động xuất khẩu nhiên liệu máy bay cho đến tháng 11 nhằm bảo tồn nguồn cung trong nước, trong khi sản lượng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng lọc dầu.

Theo dữ liệu của Kpler được Reuters trích dẫn, xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Nga đã giảm xuống còn khoảng 13.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, giảm so với khoảng 30.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ giới hạn ở Nga. Các nước láng giềng phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu của Nga đang bắt đầu cảm thấy khó khăn. Hãng hàng không Uzbekistan Airways đã giảm các chuyến bay đến Nga do tình trạng thiếu hụt, và Kazakhstan đang tìm cách nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc để tránh những gián đoạn nguồn cung hơn nữa.

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người Nhật sắp được thưởng thức sushi cá rô phi phi lê nhập khẩu từ Việt Nam

Người Nhật sắp được thưởng thức sushi cá rô phi phi lê nhập khẩu từ Việt Nam Nổi bật

Việt Nam đón tin cực vui từ Trung Quốc và Lào

Việt Nam đón tin cực vui từ Trung Quốc và Lào Nổi bật

Phát hiện đội tàu khởi hành từ Trung Quốc, lênh đênh trên biển 4 tháng để thực hiện sứ mệnh đặc biệt

Phát hiện đội tàu khởi hành từ Trung Quốc, lênh đênh trên biển 4 tháng để thực hiện sứ mệnh đặc biệt

20:40 , 03/07/2026
Giá sầu riêng giảm sâu giữa vụ

Giá sầu riêng giảm sâu giữa vụ

19:48 , 03/07/2026
Điều gì giúp Lynk & Co 06 vận hành ổn định bậc nhất phân khúc SUV đô thị?

Điều gì giúp Lynk & Co 06 vận hành ổn định bậc nhất phân khúc SUV đô thị?

19:30 , 03/07/2026
Sau một tháng bán đại trà xăng E10: Không khí cải thiện, tiêu thụ vượt 1 tỷ lít

Sau một tháng bán đại trà xăng E10: Không khí cải thiện, tiêu thụ vượt 1 tỷ lít

19:10 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên