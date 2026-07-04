Nga vừa làm 1 việc khó tin

Theo Reuters, Nga dự kiến nhận ít nhất 200.000 thùng nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ Nhật Bản thông qua một chuỗi giao dịch phức tạp và chuyển tải giữa các tàu qua Hàn Quốc, cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn hệ thống lọc dầu của nước này.

Lô hàng dự kiến được bốc dỡ từ Chiba, Nhật Bản, vào nửa đầu tháng 7 trước khi đến cảng Yeosu của Hàn Quốc để chuyển tải giữa các tàu. Từ đó, dự kiến nó được vận chuyển đến Nga, mặc dù điểm đến cuối cùng chưa được tiết lộ.

Đối với một quốc gia mà cho đến gần đây vẫn xuất khẩu nhiên liệu hàng không, hình ảnh này khó có thể bị bỏ qua.

Nga đã dành nhiều tháng để khẳng định tình trạng thiếu nhiên liệu của họ vẫn có thể kiểm soát được. Sau đó là các hạn chế mua xăng, những cuộc thảo luận về lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, và lời thừa nhận công khai bất thường của Tổng thống Vladimir Putin vào cuối tuần trước rằng tình trạng thiếu nhiên liệu đã trở nên nghiêm trọng đến mức cần sự can thiệp trực tiếp của chính phủ.

Một trung tâm giám sát 24 giờ hiện đang theo dõi nguồn cung trên toàn quốc khi máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu, kho chứa và hệ thống hậu cần nhiên liệu.

Các kế hoạch nhập khẩu mới nhất cho thấy Moscow hiện đang cố gắng bù đắp những thiếu hụt ở bất cứ nơi nào có thể.

Nhiên liệu máy bay đã trở thành một mặt hàng đặc biệt nhạy cảm. Nga đã cấm hầu hết các hoạt động xuất khẩu nhiên liệu máy bay cho đến tháng 11 nhằm bảo tồn nguồn cung trong nước, trong khi sản lượng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng lọc dầu.

Theo dữ liệu của Kpler được Reuters trích dẫn, xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Nga đã giảm xuống còn khoảng 13.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, giảm so với khoảng 30.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ giới hạn ở Nga. Các nước láng giềng phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu của Nga đang bắt đầu cảm thấy khó khăn. Hãng hàng không Uzbekistan Airways đã giảm các chuyến bay đến Nga do tình trạng thiếu hụt, và Kazakhstan đang tìm cách nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc để tránh những gián đoạn nguồn cung hơn nữa.