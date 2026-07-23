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Việt Nam có loại cá được ví như "gà nước": Lần đầu lên bàn sushi Nhật Bản, xuất khẩu tăng bùng nổ 141%

| | Thị trường

Loại cá giàu dinh dưỡng này vừa tạo ra cộc mốc vào tháng 7/2026.

Loại cá được ví là "gà nước" của Việt Nam được thế giới "săn đón đó là: Cá rô phi.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 76 triệu USD, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng này trên thị trường quốc tế.

Đà tăng trưởng này khẳng định cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ phát triển nhanh trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Mới đây, vào tháng 7/2026, Công ty CP Thủy sản sạch Việt Nam (TP Cần Thơ) đã hoàn tất xuất khẩu lô cá rô phi phi lê đầu tiên sang Nhật Bản để chế biến các món sushi và sashimi.

Đây là thành quả sau khoảng 6 tháng doanh nghiệp đầu tư xây dựng quy trình nuôi và chế biến cá rô phi theo tiêu chuẩn dành cho phân khúc thực phẩm giá trị gia tăng.

Thịt cá rô phi, nguồn ảnh: Freshcatch.

Việc cá rô phi Việt Nam có mặt trên bàn ăn của người Nhật được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng tỷ trọng các sản phẩm chế biến có giá trị cao.

Hành trình nâng tầm "gà nước"

Cá rô phi từ lâu được nhiều quốc gia ví như "gà nước" nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ nuôi, giá thành hợp lý và nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, để có thể trở thành nguyên liệu cho sushi hay sashimi tại Nhật Bản, loại cá này phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt.

Tại vùng nuôi ở xã Trần Đề (TP Cần Thơ), các ao nuôi được đầu tư kiên cố, ứng dụng công nghệ tạo dòng chảy và sục khí đáy nhằm duy trì môi trường nước ổn định. Nhờ đó, thịt cá săn chắc, không có mùi bùn và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp.

Sau thu hoạch, cá được vận chuyển ngay về nhà máy để chế biến trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Doanh nghiệp cho biết đây là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sản phẩm sashimi từ cá rô phi sang Nhật Bản.

Việc chuyển dịch từ xuất khẩu cá nguyên con hoặc cắt khúc sang các sản phẩm chế biến cao cấp không chỉ giúp gia tăng giá trị thương mại mà còn khẳng định năng lực của ngành thủy sản Việt Nam trong việc chinh phục các phân khúc khách hàng cao cấp.

Mở rộng thị trường, siết chặt quy trình nuôi

Bên cạnh Nhật Bản, Canada và Australia cũng là những thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu cá rô phi khá tích cực trong những tháng đầu năm, mở ra dư địa lớn để sản phẩm Việt Nam gia tăng thị phần.

Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, TP Cần Thơ yêu cầu các cơ sở nuôi, thu mua, chế biến và xuất khẩu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật liên quan đến con giống, vùng nuôi, giám sát dịch bệnh, thu hoạch, vận chuyển cũng như các chứng nhận cần thiết.

Đồng thời, doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật các quy định mới về kiểm dịch, xét nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm của từng thị trường.

Theo Minh Khang

Đời sống pháp luật

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