Mitsubishi đang đẩy mạnh cộng đồng tại Việt Nam như thế nào?

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, các hãng xe không chỉ tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới hay mở rộng hệ thống phân phối mà còn đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động trải nghiệm và kết nối với khách hàng. Mitsubishi Motors Việt Nam là một ví dụ khi vừa khai trương nhà phân phối thứ 75, vừa đồng hành cùng giải chạy địa hình Nha Trang City Trail 2026 diễn ra trong hai ngày 18-19/7.

Mitsubishi Motors Việt Nam mở rộng hệ thống phân phối

Trước khi giải chạy diễn ra, Bitcar Khánh Hòa chính thức khai trương và trở thành nhà phân phối thứ 75 của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc. Việc mở rộng mạng lưới đại lý diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe tiếp tục đầu tư vào hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi nhằm gia tăng độ phủ cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng sau khi mua xe.

Mitsubishi Motors Việt Nam khai trương nhà phân phối thứ 75 tại Khánh Hòa. Ảnh: Mitsubishi

Song song với việc mở rộng mạng lưới, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm. Theo số liệu bán hàng, 6 tháng đầu năm 2026, hãng đã bàn giao 21.617 xe đến tay khách hàng, qua đó trở thành thương hiệu ô tô bán chạy thứ tư toàn thị trường. Hai mẫu xe đóng góp lớn nhất vào doanh số tiếp tục là Xpander với 7.791 xe và Xforce với 6.299 xe bán ra trong cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hai dòng xe chiến lược vẫn là trụ cột doanh số của Mitsubishi tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc MPV và SUV cỡ B tiếp tục duy trì sức hút lớn.

Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng Nha Trang City Trail 2026

Ngay sau lễ khai trương đại lý mới, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục xuất hiện tại Nha Trang City Trail 2026 với vai trò nhà tài trợ chính. Giải chạy diễn ra trong hai ngày 18-19/7, quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành và đánh dấu năm thứ ba liên tiếp hãng xe Nhật Bản đồng hành cùng hệ thống City Trail Series, sau các chặng tổ chức tại Củ Chi và Tam Đảo.

Hơn 2.000 vận động viên tham gia giải chạy Nha Trang City Trail 2026 tại Khánh Hòa. Ảnh: Mitsubishi

Đáng chú ý, ông Yanagawa Tomoki, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, cũng trực tiếp tham gia cự ly 5 km cùng các vận động viên. Tại lễ khai mạc, ông cho biết việc đồng hành cùng giải chạy là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kết nối với cộng đồng và những người yêu thích các hoạt động ngoài trời.

Đại diện Mitsubishi Motors Việt Nam tham dự lễ khai trương đại lý Bitcar Khánh Hòa. Ảnh: Mitsubishi

Cung đường kết hợp nhiều dạng địa hình

Theo ban tổ chức, các vận động viên lần lượt trải nghiệm nhiều dạng địa hình đặc trưng của Nha Trang, từ đường nhựa ven biển, đường mòn cho tới các đoạn leo đồi. Lộ trình đi qua nhiều địa danh như Đèo Lương Sơn, chùa Đa Bảo và các điểm quan sát toàn cảnh vịnh Nha Trang.

Vận động viên chinh phục cung đường địa hình tại giải chạy Nha Trang City Trail 2026. Ảnh: Mitsubishi

Đối với hai cự ly 21 km và 35 km, người tham gia còn phải chinh phục ba đỉnh Núi Cô Tiên. Đây được xem là phần thử thách có độ khó cao nhất của giải khi kết hợp nhiều đoạn dốc, đường đá và địa hình tự nhiên.

Hãng xe ngày càng mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực bán hàng

Không chỉ Mitsubishi Motors Việt Nam, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam trong những năm gần đây cũng mở rộng sự hiện diện thông qua các hoạt động ngoài lĩnh vực kinh doanh xe như giải chạy, đạp xe, caravan, các chương trình trải nghiệm địa hình hay hoạt động cộng đồng. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới và mở rộng hệ thống đại lý, những sự kiện này được xem là một trong những cách để các thương hiệu tiếp cận khách hàng ở nhiều điểm chạm khác nhau.

Mitsubishi Motors Việt Nam mở rộng hệ thống phân phối và tăng cường hoạt động cộng đồng. Ảnh: Mitsubishi

Với Mitsubishi Motors Việt Nam, chuỗi hoạt động tại Khánh Hòa lần này diễn ra song song với việc đưa nhà phân phối thứ 75 vào hoạt động và duy trì đà tăng trưởng doanh số trong nửa đầu năm 2026. Điều này cho thấy bên cạnh mục tiêu mở rộng thị phần, các hãng xe cũng đang dành nhiều nguồn lực hơn cho các hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu và tương tác với cộng đồng người dùng.