Bảo dưỡng ô tô đừng cảm tính, các dấu hiệu này mà bỏ qua thì đừng hỏi vì sao xe không ‘ngon’, kém bền

Các dấu hiệu bất thường có thể tự nhận biết sớm

Các dấu hiệu kỹ thuật ban đầu tuy dễ bị bỏ qua nhưng lại là lời nhắc sớm cho thấy phương tiện cần được chăm sóc. Chủ xe nhận biết càng sớm thì việc xử lý càng đơn giản và chi phí càng thấp. Nếu để lâu, bộ phận hư hỏng có thể gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác liên quan.

Có những dấu hiệu mà ngay cả chủ xe cũng có thể nhận biết được khi cầm lái hàng ngày.

Hệ thống điều hòa là thứ dễ nhận biết khi ngồi trong. Nếu xuất hiện tình trạng lâu mát, gió thổi yếu hoặc có mùi ẩm mốc, đó là biểu hiện của lọc gió điều hòa bẩn, dàn lạnh cần vệ sinh, xe bị thiếu gas lạnh hoặc hệ thống thông gió hoạt động kém.

Khi lái xe hàng ngày, nếu thấy xe hao nhiên liệu hơn bình thường dù cung đường, tải trọng và thói quen sử dụng không đổi, hoặc xe vận hành kém ổn định sau chuyến đi dài, nguyên nhân có thể do áp suất lốp không đúng chuẩn, lọc gió bẩn, dầu máy và các loại dung dịch vận hành xuống cấp, hoặc phanh bị bó nhẹ tạo lực cản khi di chuyển.

Đối với các bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành như phanh, lốp và vô-lăng, chủ xe cần kiểm tra thường xuyên nếu thấy phanh kém nhạy với quãng đường phanh dài hơn bình thường, vô-lăng rung, xe bị lệch khi phanh hoặc lốp mòn không đều.

Bên cạnh đó, các âm thanh bất thường phát ra khi phanh, tăng tốc hoặc vào cua tại khoang động cơ, gầm xe, bánh xe hay hệ thống treo cũng là tín hiệu không nên xem nhẹ. Dù xe vẫn hoạt động bình thường, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của tình trạng hao mòn hoặc hư hỏng ở các bộ phận như má phanh, dây curoa, ổ bi hay các chi tiết của hệ thống treo.

Chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra ngay khi thấy có dấu hiệu lạ mà chưa cần tới lịch bảo dưỡng.

Làm thế nào để xe luôn “ngon” theo thời gian

Để xe luôn vận hành bền bỉ, chủ xe cần tuân thủ việc chăm sóc phương tiện dựa trên mốc thời gian, số kilomet di chuyển và lựa chọn đúng cơ sở dịch vụ. Với hãng lớn nào cũng vậy, việc theo dõi bảo dưỡng được thực hiện song song theo thời gian và số kilomet.

Lấy ví dụ với Mitsubishi, mốc 6 tháng thuộc cấp nhỏ (thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống vận hành cơ bản); mốc 12 tháng thuộc cấp trung bình (thay dầu động cơ, kiểm tra phanh, khung gầm); mốc 24 tháng thuộc cấp trung bình lớn (thực hiện hạng mục mốc 12 tháng và bổ sung kiểm tra, thay thế chi tiết hao mòn sau hai năm); mốc 48 tháng thuộc cấp lớn (thay các chất lỏng quan trọng như dầu phanh và lọc nhiên liệu).

Nếu xét theo kilomet, các mốc gồm: 5.000 km (cấp nhỏ: thay dầu động cơ, vệ sinh lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, kiểm tra các dung dịch); 10.000 km (cấp trung bình: thay dầu, thay lọc dầu, kiểm tra phanh, lốp, lọc gió, dầu máy, dung dịch và kiểm tra chuyên sâu hệ thống phanh, độ rơ vô-lăng, cao su chắn bụi trục); 20.000 đến 30.000 km (cấp trung bình lớn: thay thế phụ tùng hao mòn định kỳ, kiểm tra hệ thống điện thân xe); 40.000 km trở lên và 80.000 km trở lên (cấp lớn: kiểm tra toàn diện động cơ, hộp số, hệ thống làm mát, phanh, lốp; thay thế dầu phanh, lọc nhiên liệu, kiểm tra hệ thống nhiên liệu, kiểm soát khí thải).

Như Mitsubishi ở Việt Nam, hãng khuyến nghị lịch bảo dưỡng định kỳ là mỗi 5.000 km hoặc 3 tháng, riêng bán tải Triton động cơ 4N16 là 10.000 km hoặc 6 tháng (tùy điều kiện đến trước) nhằm duy trì hiệu suất vận hành và độ an toàn tối ưu.

Việc bảo dưỡng đúng định kỳ tại đúng đại lý chính xác sẽ giúp chiếc xe bền bỉ hơn.

Thông thường sau mỗi kỳ bảo dưỡng, kỹ thuật viên sẽ treo nhãn nhắc lịch ngay sát vô-lăng. Mặc dù vậy, không ít chủ xe thường vô tình bỏ qua hoặc làm thất lạc tờ giấy này, dẫn đến việc quên mất mốc kiểm tra tiếp theo. Việc chuyển sang theo dõi qua ứng dụng di động giúp hạn chế tối đa tình trạng trên. Điển hình như Mitsubishi, hãng hiện cung cấp ứng dụng Mitsubishi Connect+ hỗ trợ người dùng chủ động quản lý lịch trình chăm sóc xe ngay trên điện thoại, chi phí cũng được thông báo minh bạch.

Bên cạnh việc bám sát lịch trình, lựa chọn địa chỉ bảo dưỡng chính hãng đóng vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ. Cùng một hạng mục, chất lượng có thể khác nhau đáng kể tùy nơi thực hiện. Việc bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ, đại lý chính hãng đảm bảo xe được sử dụng phụ tùng đúng chuẩn, thực hiện theo quy trình thống nhất và được đảm nhận bởi đội ngũ kỹ thuật viên đào tạo theo tiêu chuẩn của hãng.