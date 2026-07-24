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Mẫu iPhone xịn hơn cả iPhone 18 Pro Max lộ diện

| | Thị trường

Mẫu iPhone mới được đồn đoán sẽ trở thành phiên bản đắt đỏ và cao cấp nhất, vượt trên cả iPhone 18 Pro Max về định vị sản phẩm.

Những dấu hiệu cho thấy Apple đang tiến gần đến thời điểm ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Dù hãng chưa từng xác nhận sự tồn tại của thiết bị, các thông tin rò rỉ gần đây đều hướng đến một mẫu máy được đồn đoán sẽ mang tên iPhone Ultra, dự kiến trình làng cùng dòng iPhone 18 vào tháng 9 năm nay.

Mới đây, bản beta thứ tư của iOS 27 dành cho nhà phát triển tiếp tục mang đến thêm một bằng chứng đáng chú ý. Trong mã nguồn của hệ điều hành, các nhà phát triển phát hiện những tham chiếu liên quan đến thiết kế sử dụng hai viên pin trên cùng một thiết bị, cấu hình vốn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây.

Apple dường như đang để lộ ngày càng nhiều dấu vết về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên thông qua bản beta mới nhất của iOS 27. (Ảnh: iSpazio)

Đây được xem là chi tiết phù hợp với thiết kế của smartphone màn hình gập dạng cuốn sách. Trên các thiết bị này, pin thường được chia thành hai phần và đặt ở hai nửa thân máy nhằm tối ưu không gian bên trong cũng như duy trì độ mỏng của thiết bị khi gập lại.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple cũng sẽ áp dụng thiết kế tương tự. Hai viên pin được cho là có dung lượng định mức lần lượt 1.921 mAh và 2.962 mAh, nâng tổng dung lượng lên khoảng 4.883 mAh. Khi thương mại hóa, Apple nhiều khả năng sẽ công bố dung lượng ở mức khoảng 5.000 mAh.

Con số này thấp hơn mức 5.800 mAh từng xuất hiện trong một số tin đồn trước đó. Dù vậy, nếu thông tin chính xác, iPhone màn hình gập của Apple vẫn sẽ sở hữu viên pin lớn hơn nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, thiết bị vẫn khó sánh với các mẫu smartphone màn hình gập của các hãng Trung Quốc, vốn đã chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon với dung lượng lên tới khoảng 6.660 mAh.

Không chỉ gây chú ý ở thiết kế, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple còn được kỳ vọng tạo ra sức ép lớn lên thị trường. Dù gia nhập phân khúc muộn hơn nhiều năm so với Samsung, Apple được dự đoán sẽ nhanh chóng thu hút người dùng nhờ hệ sinh thái và khả năng tối ưu phần cứng, phần mềm.

Hình ảnh dựng (concept) của mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán sẽ ra mắt trong tháng 9 năm nay. (Ảnh: iNKL)

Một số tổ chức phân tích thị trường ước tính Apple đặt mục tiêu xuất xưởng khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm đầu tiên. Trong khi đó, Samsung được dự báo chỉ xuất xưởng khoảng 5,5-6 triệu smartphone màn hình gập trong năm nay.

Giới phân tích cũng cho rằng Samsung đang chịu áp lực ngày càng lớn khi thị phần điện thoại màn hình gập liên tục bị cạnh tranh bởi các đối thủ như Motorola và các nhà sản xuất Trung Quốc. Nếu Apple chính thức bước vào cuộc đua trong năm nay, cục diện của thị trường smartphone màn hình gập nhiều khả năng sẽ thay đổi đáng kể.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

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