Ford Motor và Geely được cho là đã đạt một thỏa thuận quan trọng. Theo đó hãng xe Mỹ sẽ chuyển nhượng một phần nhà máy Almussafes, gần thành phố Valencia (Tây Ban Nha), tạo điều kiện để Geely sản xuất xe điện tại đây. Thông tin vừa được hãng tin ABC của Tây Ban Nha đăng tải hôm 23/7.

Theo ABC, thỏa thuận dự kiến được công bố trong chuyến thăm nhà máy Almussafes của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Chủ tịch Ford châu Âu Jim Baumbick vào ngày 24/7.

Hiện Ford và Geely chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Geely. Việc sở hữu năng lực sản xuất ngay trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ giúp tập đoàn Trung Quốc tránh được các mức thuế áp lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời tiếp cận trực tiếp thị trường châu Âu.

Geely hiện sở hữu nhiều thương hiệu ô tô quốc tế như Volvo, Polestar và Lotus.

Theo ông Eugene Hsiao - Trưởng bộ phận nghiên cứu ô tô Trung Quốc tại Macquarie Capital, thỏa thuận phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các hãng xe Trung Quốc trong việc mở rộng ra thị trường nước ngoài khi cạnh tranh trong nước trở nên gay gắt.

Ông cho rằng, mặc dù yếu tố thuế quan là một động lực quan trọng, nhưng điều cấp thiết hơn là nhu cầu tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới ngoài thị trường xe điện nội địa vốn đang trở nên quá cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, các hãng xe truyền thống cũng có động lực riêng để thúc đẩy những thỏa thuận như vậy. Theo ông Hsiao, việc hợp tác với Geely sẽ giúp Ford tận dụng hiệu quả hơn các tài sản sản xuất hiện có, giảm chi phí cố định thông qua việc chia sẻ cơ sở hạ tầng, đồng thời duy trì việc làm và hoạt động sản xuất tại nhà máy Almussafes.

Nhà máy này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức sau khi Ford dừng sản xuất một số mẫu xe và ngày càng phụ thuộc vào mẫu SUV Kuga.

ABC cho biết Geely nhiều khả năng sẽ sản xuất mẫu xe điện EX2 tại nhà máy Almussafes nếu thỏa thuận được triển khai.

Trước đó, Reuters từng đưa tin vào tháng 2 rằng Ford và Geely đang đàm phán về khả năng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ. Khi đó, nhà máy của Ford tại Valencia được đánh giá là địa điểm có nhiều khả năng tham gia dự án nhất.

Động thái tại Tây Ban Nha cũng nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu của Geely. Trước đó, tập đoàn này đã thiết lập các quan hệ hợp tác với Renault tại Hàn Quốc và Brazil nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực hơn với chính quyền sở tại.

Ông Eugene Hsiao nhận định xu hướng này sẽ còn tiếp diễn khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tìm cách thiết lập năng lực sản xuất ngay tại các thị trường mục tiêu thay vì chỉ xuất khẩu xe từ Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu Geely Auto tăng khoảng 0,45%, gần tương đương mức biến động chung của thị trường.