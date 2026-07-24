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Thủy sản Việt Nam xuất Trung Quốc nhiều nhất

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Trung Quốc dẫn đầu về nhập thủy sản Việt Nam, đạt kim ngạch gần 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm, tăng gần 39% và chiếm hơn 24% tổng kim ngạch. Tiếp theo tới thị trường Mỹ với hơn 890 triệu USD, giảm 0,8%; Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều tăng so cùng kỳ. Trong khi thị trường châu Âu giảm hơn 1%.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản cần đạt bình quân trên 1 tỷ USD/tháng trong nửa cuối năm để cán mốc 12 tỷ USD.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về nhập thủy sản Việt Nam, đạt kim ngạch gần 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm, tăng gần 39% và chiếm hơn 24% tổng kim ngạch. Tiếp theo tới thị trường Mỹ với hơn 890 triệu USD, giảm 0,8%; Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều tăng so cùng kỳ. Trong khi thị trường châu Âu giảm hơn 1%.

Về cơ cấu sản phẩm, tôm đóng góp lớn nhất khi đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng hơn 14% và chiếm gần 41% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Cá tra giữ vị trí thứ hai với hơn 1,1 tỷ USD, tăng gần 12%, chiếm hơn 19%.

Nhóm cá các loại khác cũng đạt khoảng hơn 1,1 tỷ USD, tăng hơn 11%. Các nhóm hàng quy mô nhỏ hơn cũng ghi nhận kết quả khá tích cực, cho thấy cơ cấu xuất khẩu đang ngày càng đa dạng hơn.

Ngược lại, xuất khẩu cá ngừ giảm 1,6%; chả cá và surimi giảm 2%. Các nhóm hàng khai thác tiếp tục chịu ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu, hồ sơ xác nhận khai thác, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các quy định chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Theo VASEP, ảnh hưởng lớn nhất tới xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm là cước vận tải container đi Mỹ, châu Âu duy trì mức cao. Đầu tháng 7, cước container từ Việt Nam đi Tây Bắc Mỹ tăng gần 67% trong một tháng, tuyến đi Bắc Âu tăng gần 43%. Kèm theo các phụ phí, nhiên liệu, lưu kho, thay đổi lịch trình đang tác động trực tiếp đến giá thành và khả năng giao hàng của doanh nghiệp thủy sản.

VASEP nhận định, mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số của xuất khẩu thủy sản năm 2026 là có cơ sở, khả năng vượt mốc 11 tỷ USD. Tuy nhiên, để tiến tới mốc 12 tỷ USD, cần duy trì kim ngạch bình quân trên 1 tỷ USD/tháng, trong nửa cuối năm, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến số.

Để đạt mốc xuất khẩu thủy sản năm nay đạt 12 tỷ USD, VASEP cho rằng, sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường, cước vận tải, nguồn nguyên liệu và khả năng tận dụng các hiệp định thương mại. Do đó, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng kiến nghị các bộ ngành, địa phương hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, logistics, tiếp cận thị trường...

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam lập kỷ lục khi đạt 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh sự phục hồi tương đối vững chắc của cầu thị trường quốc tế, hiệu quả bước đầu của quá trình điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn giữa sản lượng và giá trị. Với cơ cấu ngày càng tăng của các sản phẩm thủy sản nuôi trồng, chế biến sâu và giá trị gia tăng cao.

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Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

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