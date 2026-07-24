Kiểm tra hai căn nhà tại Thanh Hóa, công an bắt tạm giam Đinh Thị Phương SN 2003

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, khởi tố 13 bị can sau khi phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior được tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và 1 bị can về tội "Trốn thuế".

Các đối tượng gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003); Đào Văn Cảnh (SN 1997, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998); Đào Văn Minh (SN 1998, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức (SN 1996); Nguyền Quỳnh Trang (SN 1996, trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, trú tại khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (SN 1996, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Đặng Công Hanh (SN 1999, trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, trú tại xã Thượng Cát, TP Hà Nội); Giang Quế Dinh (SN 1986, trú tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh) và Ngô Hải Ninh (SN 1994, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Theo cơ quan công an, quá trình nắm tình hình trên không gian mạng cho thấy hai cơ sở kinh doanh tại Thanh Hóa có dấu hiệu bất thường khi bán nước hoa trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee. Các đối tượng lập nhiều tài khoản và gian hàng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giả với số lượng lớn.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 21/3, Ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm dung tích 100 ml; hơn 1.500 lọ nước hoa chiết 10 ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng, trong đó có Chanel, Gucci và Dior; cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu phục vụ sản xuất. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 4 ô tô cùng nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm và tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguồn hương liệu được các đối tượng mua từ hai doanh nghiệp tại TP.HCM. Sau đó, chúng pha trộn hương liệu với cồn, nước cất theo các công thức khác nhau, rồi chiết vào chai, dán nhãn giả các thương hiệu nước hoa nổi tiếng trước khi đưa lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, riêng nhóm chuyên sản xuất và kinh doanh nước hoa chiết giả trên Shopee đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Việc triệt phá chuyên án được đánh giá là ngăn chặn một đường dây sản xuất hàng giả hoạt động theo mô hình khép kín, từ khâu nhập nguyên liệu, pha chế, đóng gói đến phân phối trực tuyến. Các sản phẩm giả mạo được quảng cáo là nước hoa chính hãng hoặc nước hoa chiết từ các thương hiệu cao cấp, gây nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.