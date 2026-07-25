Toyota Crown 2027 ra mắt: Máy hybrid mới, tăng giá mạnh vì thêm loạt công nghệ

Toyota Crown 2027 nâng cấp thiết kế và bổ sung nhiều trang bị

Toyota vừa công bố phiên bản Toyota Crown 2027 dành cho thị trường Mỹ. Đây không phải bản nâng cấp giữa vòng đời lớn nhưng vẫn mang đến nhiều thay đổi về trang bị, hệ truyền động và một số chi tiết ngoại thất nhằm duy trì sức cạnh tranh của mẫu sedan gầm cao này.

Toyota Crown 2027 phiên bản nâng cấp với thiết kế mới tại thị trường Mỹ. Ảnh: Toyota

Ở ngoại thất, Toyota giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể nhưng tinh chỉnh nhẹ cản sau, bổ sung màu sơn mới Inked và thay đổi cách phối màu hai tông trên phiên bản Platinum khi phần nắp cốp được sơn đồng màu thân xe.

Một số điểm nhấn khác gồm kẹp phanh màu đỏ trên bản Platinum, các chi tiết sơn đen bóng ở viền cửa sổ và bộ logo màu đen trên phiên bản Nightshade, giúp mẫu xe mang diện mạo thể thao hơn.

Khoang nội thất không thay đổi nhiều khi vẫn sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích thước 12,3 inch. Toyota bổ sung tùy chọn màu nội thất Saddle Tan trên các bản Limited và Platinum, đồng thời trang bị thêm nhiều tiện nghi trên bản Limited như camera 360 độ, Digital Key và hệ thống hỗ trợ lái khi tắc đường (Traffic Jam Assist).

Nội thất Toyota Crown 2027 với màn hình kép 12,3 inch và màu Saddle Tan mới. Ảnh: Toyota

Toyota Crown 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Toyota Crown 2027 nằm ở hệ truyền động. Ba phiên bản XLE, Limited và Nightshade được trang bị Toyota Hybrid System thế hệ thứ 5 kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện trước và sau, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Toyota Crown 2027 bổ sung hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5. Ảnh: Toyota

Toyota chưa công bố công suất mới nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức khoảng 236 mã lực như thế hệ trước. Bên cạnh đó, hãng cũng bổ sung lẫy chuyển số sau vô-lăng nhằm mang lại cảm giác lái chủ động hơn.

Toyota Crown 2027 bản Platinum sử dụng hệ truyền động Hybrid Max 340 mã lực. Ảnh: Toyota

Riêng phiên bản Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid Max với động cơ tăng áp 2.4L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp thay vì hộp số eCVT trên các bản hybrid tiêu chuẩn.

Toyota Crown 2027 tăng giá nhưng đổi lại nhiều công nghệ hơn

Cùng với những nâng cấp về trang bị, Toyota Crown 2027 cũng được điều chỉnh giá bán. Các phiên bản XLE, Nightshade và Platinum chỉ tăng khoảng 200 USD (tương đương 5,2 triệu đồng) so với đời trước.

Trong khi đó, phiên bản Limited tăng tới 3.770 USD (tương đương 992 triệu đồng) do nhiều tính năng trước đây thuộc gói tùy chọn nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Toyota Crown 2027 tăng giá bán sau khi bổ sung thêm nhiều trang bị tiêu chuẩn. Ảnh: Toyota

Toyota cho biết Crown 2027 sẽ sớm được bán tại Mỹ trong thời gian tới. Dù doanh số không quá nổi bật trước xu hướng SUV ngày càng phổ biến, mẫu sedan gầm cao này vẫn được hãng duy trì như một lựa chọn khác biệt trong danh mục sản phẩm, đồng thời tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích dòng sedan kết hợp khả năng vận hành của crossover.