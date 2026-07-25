Phát hiện hơn 500 xe tải chở đất hoạt động xuyên đêm, đổ 13.200 m2 bê tông suốt 54 giờ: Bí mật dưới lòng đất của 2 tòa tháp 450m lộ diện

Ít ai biết rằng, trước khi hai tòa tháp Petronas vươn lên trở thành biểu tượng của Kuala Lumpur (Malaysia), cuộc chiến lớn nhất của các kỹ sư lại diễn ra ở nơi không ai nhìn thấy, sâu dưới lòng đất.

Chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị nền móng, công trường đã phải huy động hơn 500 xe tải chở đất mỗi đêm, thi công hệ thống tường vây cao 21 mét với chu vi hơn 1 km để phục vụ việc đào móng và bảo vệ hố đào quy mô lớn.

Tất cả chỉ nhằm giải quyết một bài toán địa chất đặc biệt khó khăn. Khu vực xây dựng nằm trên nền đá vôi karst – loại địa hình nổi tiếng với các hốc rỗng, khe nứt và sự phân bố đá không đồng đều. Với những công trình thông thường, đây đã là thách thức lớn. Đối với hai tòa tháp cao gần 452 mét, rủi ro lún lệch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của toàn bộ công trình.

Theo nghiên cứu về thiết kế và hiệu suất nền móng của Tháp Petronas được công bố tại Hội nghị quốc tế về các trường hợp điển hình trong kỹ thuật địa chất, lớp đá vôi tại khu vực này xuất hiện ở độ sâu dao động từ khoảng 80 mét đến hơn 200 mét. Trước khi thi công, các kỹ sư phải tiến hành khảo sát địa chất, thử nghiệm hiện trường và mô phỏng độ lún nhằm xác định giải pháp móng phù hợp.

Một trong những vấn đề lớn nhất là sự tồn tại của các hốc ngầm trong đá vôi karst. Nếu không được xử lý, những khoảng rỗng này có thể khiến nền móng lún không đều, tạo ra ứng suất lớn lên kết cấu của tòa nhà.

Để giảm thiểu rủi ro, các kỹ sư đã triển khai chương trình bơm vữa quy mô lớn, đưa vật liệu xi măng vào các hốc dưới lòng đất nhằm gia cố nền đá và tăng khả năng chịu lực trước khi xây dựng.

Sau khi xử lý nền đất, hệ thống móng đồ sộ của Petronas mới bắt đầu hình thành.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Tháp đôi Petronas, mỗi tòa tháp được chống đỡ bởi 104 cấu kiện móng bê tông làm nhiệm vụ truyền toàn bộ tải trọng xuống các lớp địa chất ổn định bên dưới. Chiều dài của các cấu kiện này cũng được điều chỉnh theo từng vị trí để phù hợp với sự thay đổi của địa tầng, góp phần hạn chế hiện tượng lún chênh lệch.

Công trình xây dựng Tháp đôi Petronas vào ban đêm.

Điểm ấn tượng nhất trong toàn bộ quá trình thi công là công tác đổ bê tông cho phần móng.

Khoảng 13.200 m³ bê tông đã được đổ cho mỗi tòa tháp trong một quy trình liên tục kéo dài 54 giờ. Vào thời điểm đó, đây được xem là một trong những đợt đổ bê tông lớn và dài nhất từng được thực hiện tại Malaysia.

Đối với những khối móng có kích thước đặc biệt lớn, việc dừng thi công giữa chừng có thể tạo ra các "mối nối nguội", ảnh hưởng đến tính liên tục và khả năng chịu lực của kết cấu. Vì vậy, toàn bộ hệ thống từ trạm trộn bê tông, xe vận chuyển, máy bơm đến đội ngũ kỹ sư và công nhân phải hoạt động liên tục suốt hơn hai ngày đêm để đảm bảo quá trình đổ bê tông không bị gián đoạn.

Các kết quả quan trắc trong quá trình xây dựng sau đó cho thấy độ lún thực tế của nền móng nhỏ hơn so với các giá trị dự báo trong thiết kế. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy giải pháp xử lý nền đất và hệ thống móng đã phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Ngày nay, du khách thường nhớ đến Petronas với cây cầu trên không nối hai tòa tháp hay mặt ngoài bằng thép không gỉ đặc trưng. Thế nhưng, phần quan trọng nhất của công trình lại nằm hoàn toàn dưới mặt đất.

Hàng trăm cấu kiện móng, những hốc đá vôi được bơm vữa gia cố cùng hàng trăm chuyến xe chở đất hoạt động xuyên đêm đã tạo nên hệ thống móng đồ sộ dưới lòng đất. Đó là nền tảng giúp hai tòa tháp Petronas cao gần 452 mét đứng vững trên nền địa chất karst đầy thách thức suốt gần ba thập kỷ.