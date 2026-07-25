Xe côn tay Honda 150cc giá dưới 40 triệu đồng sở hữu bình xăng khủng, đi một mạch từ Hà Nội tới Đà Nẵng vẫn chưa cần phải đổ xăng

Thị trường xe máy phổ thông tại châu Á đang trải qua một giai đoạn cạnh tranh giá cả vô cùng khốc liệt. Để củng cố vị thế dẫn đầu và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trẻ, Honda đã đưa ra đòn quyết định khi chuẩn bị tung ra thị trường một mẫu xe côn tay 149cc hoàn toàn mới mang tên Honda CBF150RE.

Theo các nguồn tin nội bộ và dự đoán từ giới truyền thông, mẫu xe này có giá bán ước tính dưới 10.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 39 triệu đồng). Mức giá này hứa hẹn sẽ làm đảo lộn mọi định kiến về phân khúc xe máy dưới 40 triệu đồng.

Tổng quan thông số nổi bật: Động cơ: 149cc trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI Bình xăng: 16,5 lít - di chuyển thực tế trên 800 km/bình Trang bị an toàn & công nghệ: Phanh đĩa trước sau + ABS hai kênh, nồi chống trượt slipper clutch, màn hình VA, cổng sạc nhanh 20W

Bắt nguồn từ nhu cầu tìm kiếm xe 150 cc trong phân khúc giá rẻ và áp lực cạnh tranh khốc liệt thúc đẩy Honda ra mắt sản phẩm mới.

Thiết kế góc cạnh đậm chất thể thao, xóa bỏ định kiến xe giá rẻ

Ở góc độ thị giác, Honda cho thấy sự đầu tư chỉn chu khi không cắt giảm các chi tiết ngoại thất để hạ giá thành. Ngôn ngữ thiết kế của xe mang đậm hơi hướng naked-bike hiện đại với những đường nét cơ bắp và dứt khoát.

Cụm đèn chiếu sáng: Đèn pha LED phân tầng sắc sảo kết hợp kính chắn gió nhỏ tối màu phía trên giúp tổng thể phần đầu xe trở nên cứng cáp.

Đuôi xe và chi tiết hoàn thiện: Cụm đèn hậu được vuốt gọn tạo khối 3D nổi bật. Phần ống xả bổ sung ốp mạ chrome sáng bóng, mang lại diện mạo cao cấp hơn hẳn các dòng xe phổ thông truyền thống.

Thiết kế này đánh trúng vào tâm lý của giới trẻ, những người tìm kiếm một phương tiện di chuyển hằng ngày vừa kinh tế vừa phản ánh được cá tính thể thao.

Thiết kế góc cạnh mang phong cách thể thao đường phố, trang bị đèn pha LED phân tầng, kính chắn gió khói, đèn hậu 3D và ốp ống xả chrome.

Động cơ PGM-FI kết hợp bộ nồi chống trượt: Bước ngoặt trong trải nghiệm lái

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ dung tích 149cc làm mát bằng không khí, kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI danh tiếng. Khối động cơ này vốn đã khẳng định được độ bền bỉ vượt thời gian cùng khả năng vận hành êm ái trên nhiều địa hình.

tuy nhiên, điểm gây sốt thực sự nằm ở việc Honda tích hợp bộ nồi chống trượt slipper clutch cho một mẫu xe ở tầm giá dưới 40 triệu đồng. Trước đây, công nghệ hỗ trợ này thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe thể thao trung cấp có mức giá từ 70 đến 100 triệu đồng.

Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, bộ nồi chống trượt mang lại hai lợi ích thực tế rõ rệt:

Lực bóp côn cực nhẹ: Người lái chỉ cần dùng một ngón tay để thao tác, giảm thiểu tối đa tình trạng mỏi tay khi phải di chuyển ngắt quãng liên tục. Chuyển số mượt mà: Khi hạ số gấp ở tốc độ cao, hệ thống tự động triệt tiêu lực ghì từ động cơ, giúp bánh sau không bị trượt hay giật cục, nâng cao đáng kể độ an toàn và sự êm ái.

Đổ đầy một bình xăng, vi vu từ Hà Nội vào Đà Nẵng mà chưa phải đổ xăng

Yếu tố then chốt giúp mẫu xe này tạo nên sự khác biệt hoàn toàn trên thị trường chính là bình xăng dung tích cực đại lên tới 16,5 lít. Khi kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng - chưa tới 2,0 lít cho 100 km, xe có thể hoàn thành quãng đường liên tục trên 800 km chỉ với một lần đổ đầy bình.

Theo lý thuyết, con số 800 km đồng nghĩa với việc người lái có thể thực hiện một hành trình từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng mà không cần phải dừng lại đổ xăng bất kỳ lần nào. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và loại bỏ hoàn toàn tâm lý lo âu về khoảng cách di chuyển chính là điểm cộng lớn đối với những người thường xuyên đi phượt hoặc di chuyển đường dài.

An toàn và tiện nghi vượt tiêu chuẩn phân khúc

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, danh sách trang bị an toàn của xe cũng vượt xa các đối thủ cùng tầm giá:

Hệ thống phanh: Phanh đĩa trang bị trên cả hai bánh kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Đây là tính năng cực kỳ quan trọng giúp người lái làm chủ tay lái khi phanh gấp trên mặt đường trơn trượt hoặc khi gặp trời mưa.

Màn hình hiển thị: Màn hình kỹ thuật số công nghệ VA cho độ tương phản cao, giúp quan sát các thông số vận hành rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Cổng sạc thiết bị: Xe tích hợp sẵn hai cổng sạc nhanh với công suất lên tới 20W, đáp ứng nhu cầu duy trì năng lượng cho điện thoại thông minh và thiết bị dẫn đường trong suốt hành trình.

Kịch bản khi về Việt Nam: Cơ hội lớn nhưng đầy thách thức

Nếu mẫu xe này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một ngòi nổ làm thay đổi cục diện phân khúc xe côn tay phổ thông. Người tiêu dùng Việt Nam vốn nổi tiếng là những khách hàng chuộng công nghệ nhưng luôn đề cao tính kinh tế và thực dụng. Mức giá hợp lý đi kèm trang bị phanh ABS hai kênh, nồi chống trượt và bình xăng khổng lồ sẽ là những điểm bán hàng độc nhất giúp Honda CBF150RE dễ dàng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường Việt Nam, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Phân khúc xe côn tay 150 cc tại Việt Nam hiện đang bị thống trị bởi hai tượng đài lớn là Honda Winner X và Yamaha Exciter. Cả hai đối thủ này đều có kiểu dáng xe Underbone thon gọn, linh hoạt, đã cắm rễ sâu vào tâm lý mua sắm của giới trẻ trong nhiều năm qua. Kiểu dáng naked bike của Honda CBF150RE có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục nhóm khách hàng phổ thông vốn đã quen thuộc với dòng xe số thể thao truyền thống.

Mặc dù vậy, với mức giá hấp dẫn cùng lợi thế kinh tế vượt trội, Honda CBF150RE hoàn toàn đủ sức tạo ra một làn sóng mới, trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho những người thích đi phượt và tìm kiếm một phương tiện bền bỉ, an toàn tuyệt đối. Mọi ánh nhìn hiện đang đổ dồn về ngày công bố giá bán chính thức của chiếc xe này.

Tham khảo: Moto Fine