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Omoda 4 sắp ra mắt Đông Nam Á: SUV Cyber-Mecha đầu tiên với khoang lái AI thông minh

| | Thị trường

Omoda & Jaecoo sẽ chính thức giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới Omoda 4 tại Indonesia vào ngày 27/7, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe mang phong cách Cyber-Mecha xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á.

Indonesia được lựa chọn là thị trường ASEAN đầu tiên đón nhận Omoda 4, trước khi mẫu xe từng bước mở rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Theo kế hoạch của Omoda & Jaecoo, đây không chỉ là màn ra mắt sản phẩm mới mà còn là cột mốc đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng, sau khi xây dựng hình ảnh với công nghệ Super Hybrid System (SHS).

Nếu SHS tập trung vào khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và mở rộng quãng đường di chuyển, thì chiến lược mới của Omoda & Jaecoo hướng đến việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trung tâm của trải nghiệm người dùng trên xe.

Theo đó, Omoda 4 là mẫu xe thương mại đầu tiên được phát triển dựa trên định hướng "Super Intelligence". Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hệ thống Super AI Smart Cockpit, được thiết kế để tăng cường khả năng tương tác giữa người và xe.

Khoang lái AI của Omoda 4 được xây dựng trên bốn năng lực chính gồm thấu hiểu ý định sử dụng, ghi nhớ thói quen của người lái, nhận biết trạng thái cảm xúc và liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới.

Hãng cho biết nhờ nền tảng AI thế hệ mới, hệ thống có thể dự đoán nhu cầu sử dụng để rút ngắn các thao tác điều khiển, đồng thời ghi nhớ thói quen lái xe nhằm tự động thiết lập các thông số phù hợp trong từng hành trình.

Bên cạnh đó, khoang lái còn được tích hợp các cảm biến phục vụ việc nhận diện trạng thái cảm xúc của người ngồi trong xe để đưa ra phản hồi phù hợp, hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa. Omoda & Jaecoo cũng cho biết hệ thống sẽ liên tục cập nhật các dịch vụ số và tính năng mới, giúp chiếc xe thích ứng với xu hướng sử dụng công nghệ của nhóm khách hàng trẻ.

Theo định vị của hãng, Omoda 4 hướng đến nhóm người dùng theo đuổi phong cách sống "Cyber Lohas" – kết hợp giữa lối sống hiện đại, yêu công nghệ với xu hướng phát triển bền vững.

Trước khi chính thức thương mại hóa, Omoda 4 đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe nhận được nhiều sự chú ý nhờ thiết kế Cyber-Mecha cùng định hướng phát triển xe thông minh.

Tại Malaysia, sau khi nền tảng ô tô Automachi xác nhận mẫu xe sẽ được phân phối, Omoda 4 nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trong cộng đồng yêu xe.

Ở khu vực Trung Đông, nhiều khách hàng bày tỏ sự quan tâm đến thiết kế mang tính tương lai và các công nghệ thông minh tích hợp trên xe.

Trong khi đó, tại châu Âu, người dùng chủ yếu quan tâm đến thời điểm mở bán, giá bán dự kiến cũng như các thông số kỹ thuật của mẫu SUV này. Nhiều ý kiến cũng mong muốn Omoda 4 sớm được đưa vào phân phối tại khu vực.

Theo kế hoạch, các công nghệ trên Super AI Smart Cockpit sẽ được giới thiệu chi tiết tại sự kiện Omoda SUPER AI NIGHT diễn ra ngày 27/7 ở Indonesia. Đây được xem là bước khởi đầu cho quá trình đưa Omoda 4 đến các thị trường ASEAN cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đức Nam

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