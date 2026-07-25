Honda đưa dây chuyền xe máy điện mới về một địa phương tại Việt Nam

Thị trường xe hai bánh Việt Nam chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lớn khi Honda quyết định dịch chuyển dây chuyền lắp ráp mẫu xe tay ga điện UC3 từ Thái Lan về nhà máy ở tỉnh Phú Thọ. Theo xác nhận từ bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 tới. Đây không chỉ đơn thuần là việc thay đổi địa điểm lắp ráp, mà là bước đi chiến lược nhằm tối ưu chi phí, nâng cao tính cạnh tranh và chuẩn bị cho cuộc đổ bộ quy mô lớn vào phân khúc phương tiện xanh.

Honda định vị UC3 không phải là một cỗ máy hiệu suất cao mà là giải pháp di chuyển đô thị thực dụng. Xe sở hữu động cơ 8,0 mã lực cùng khối pin LFP cố định, mang lại phạm vi hoạt động lên đến 121,6 km sau mỗi lần sạc. Những thông số này giúp UC3 sánh ngang với các dòng xe tay ga truyền thống dưới 175cc, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đi lại hàng ngày hoặc phục vụ cho lực lượng giao hàng.

Việc đưa dây chuyền về Phú Thọ là nước đi chiến lược nhằm cắt giảm tối đa chi phí vận chuyển và thuế quan. Lãnh đạo Honda thừa nhận phân khúc dưới 30 triệu đồng đang là mảnh đất màu mỡ nhất với sức mua bùng nổ tại Việt Nam. Bằng cách tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội địa, hãng kỳ vọng sẽ tái hiện thành công của huyền thoại Super Cub năm xưa, mang đến những chiếc xe bền bỉ với mức giá mà đại đa số người tiêu dùng đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Ở thời điểm hiện tại, Honda đang liên tục tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá sâu lên tới khoảng 20 triệu đồng cho mẫu UC3 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây được xem là động thái kích cầu mạnh mẽ nhằm xả hàng, dọn đường cho phiên bản lắp ráp trong nước sắp ra mắt. Bên cạnh lợi thế về giá bán, hạ tầng sạc vẫn là một rào cản lớn mà hãng cần vượt qua. Trong khi các đối thủ nội địa đang tích cực phủ sóng mạng lưới trạm sạc, Honda UC3 hiện áp dụng chuẩn sạc CHAdeMO và hãng vẫn đang song song thử nghiệm các giải pháp đổi pin.

Động thái này cho thấy sự cẩn trọng và linh hoạt của Honda trong việc tìm kiếm phương án tối ưu nhất, đặc biệt là trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội đang rục rịch thí điểm vùng phát thải thấp, tạo áp lực thúc đẩy người dân nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Việc nội địa hóa Honda UC3 thực chất chỉ là phát súng mở màn cho một chiến dịch thâu tóm thị phần với quy mô lớn hơn. Theo lộ trình đã định, hãng xe Nhật Bản dự kiến trình làng thêm hai mẫu xe máy điện phổ thông hoàn toàn mới dành riêng cho thị trường Việt Nam vào đầu năm 2027.

Đáng chú ý, hai tân binh này sẽ có mức giá định vị thậm chí còn thấp hơn cả dòng CUV e: và UC3 hiện tại, nhắm thẳng vào tệp khách hàng bình dân. Với mục tiêu toàn cầu là ra mắt 30 mẫu xe điện và đạt doanh số 4 triệu chiếc mỗi năm vào năm 2030, việc biến nhà máy Phú Thọ thành trung tâm sản xuất UC3 mang ý nghĩa chiến lược then chốt. Đây không chỉ là đòn bẩy để thống lĩnh thị trường Việt Nam mà còn là mô hình kiểu mẫu để Honda nhân rộng sức ảnh hưởng ra toàn khu vực Đông Nam Á và các thị trường quốc tế đầy tiềm năng khác.