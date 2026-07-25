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Đại lý báo Toyota Land Cruiser FJ ra mắt Việt Nam tuần sau: Giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng, máy 2.7L như Fortuner, có ADAS, nhập Thái

| | Thị trường

Nhiều đại lý thông báo Toyota Land Cruiser FJ bắt đầu trưng bày từ tuần sau, hé lộ thời điểm ra mắt đang đến gần. Mẫu SUV địa hình dự kiến có giá 1,198 tỷ đồng, sở hữu thiết kế vuông vức và động cơ 2.7L.

Land Cruiser FJ ra mắt tuần sau?

Nhiều tư vấn bán hàng đại lý bắt đầu thông báo Toyota Land Cruiser FJ sẽ được trưng bày từ thứ 3 tuần sau. Tùy đại lý mà lịch trưng bày xe sẽ khác nhau. Nếu đúng như vậy, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ ra mắt vào thứ 2 tới, hoặc sớm hơn.

Những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đã về Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, fanpage của Toyota Việt Nam cũng liên tục nhá hàng về Land Cruiser FJ. Cách đây hơn một tuần, hình ảnh một lô xe cập cảng cho thấy dường như mẫu xe này đã sẵn sàng ra mắt.

Giá bán và đối thủ của Land Cruiser FJ

Theo phía đại lý, giá dự kiến của Land Cruiser FJ là 1,198 tỷ đồng. Mức giá này ngang ngửa một số SUV cỡ D như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Tuy nhiên, Land Cruiser FJ lại nằm ở phân khúc khác.

Land Cruiser FJ có cấu hình 5 chỗ, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm, ngắn hơn Corolla Cross. Chiều cao xe nổi bật hoàn toàn trong dải sản phẩm Toyota khi vượt Corolla Cross tới 340 mm và Fortuner 125 mm.

Xe có trục cơ sở ngắn nhưng lại rất cao.

Land Cruiser FJ cho thị trường Việt Nam sẽ có gì?

Ngoại thất xe mang phong cách hình khối vuông vức, gợi liên tưởng đến Suzuki Jimny nhưng thuộc phân khúc lớn hơn. Phiên bản cho Việt Nam dùng đèn chiếu sáng tích hợp dải LED định vị dạng vuông cổ điển. Thân xe trang bị ốp nhựa đen bản lớn, trụ C dày và cửa cốp sau mở ngang gắn bánh dự phòng.

Thiết kế xe mang nhiều đường nét góc cạnh.

Nội thất duy trì đường nét góc cạnh tương tự Land Cruiser Prado hay Hilux mới. Khang lái nổi bật với vô-lăng 3 chấu, màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình đa thông tin sau vô-lăng và cụm điều khiển điều hòa điện tử.

Nội thất như bản sao của Land Cruiser Prado.

Theo tư vấn bán hàng, Land Cruiser FJ tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên (161 mã lực, 246 Nm) kết hợp hệ dẫn động hai cầu 4WD. Xe được trang bị núm xoay chọn chế độ lái và gài cầu chậm hỗ trợ vượt địa hình.

Về an toàn, điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe này là gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS Toyota Safety Sense 3.0 (TSS3).

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

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