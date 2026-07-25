iPhone 18 Pro Max lộ mức giá khó tin

Sau nhiều năm giữ mức giá gần như không đổi ở phân khúc cao cấp, Apple được cho là đang chuẩn bị một đợt điều chỉnh với thế hệ iPhone tiếp theo - iPhone 18 Pro Max.

PhoneArena dẫn nguồn tin từ tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có giá khởi điểm khoảng 11.000 nhân dân tệ tại Trung Quốc, tương đương khoảng 1.625 USD.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức giá 1.199 USD của iPhone 17 Pro Max khi ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái. Nếu áp dụng mức tăng tương tự ở nhiều thị trường, đây sẽ là lần tăng giá mạnh nhất của dòng Pro Max trong nhiều năm qua.

Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành mẫu iPhone truyền thống có giá bán cao nhất trong lịch sử của hãng. (Ảnh minh hoạ: CT)

Đáng chú ý, mức giá trên chỉ áp dụng cho dòng iPhone truyền thống, chưa tính mẫu iPhone màn hình gập mà nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang phát triển với giá bán có thể lên tới khoảng 2.000 USD.

Giới phân tích cho rằng việc Apple cân nhắc nâng giá bán không chỉ nhằm gia tăng lợi nhuận mà còn phản ánh chi phí sản xuất ngày càng đắt đỏ của các linh kiện cao cấp.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất được cho là chip A20 Pro. Bộ xử lý này dự kiến được TSMC sản xuất trên tiến trình 2 nm, công nghệ tiên tiến hơn so với tiến trình 3 nm đang được sử dụng trên các thế hệ iPhone hiện nay.

Theo các báo cáo trong ngành bán dẫn, chi phí cho một tấm wafer 2 nm có thể lên tới khoảng 30.000 USD, cao hơn từ 50-66% so với wafer 3 nm. Điều này khiến chi phí sản xuất lô chip 2 nm đầu tiên được dự báo tăng khoảng 20% so với thế hệ tiền nhiệm.

Không chỉ chip xử lý, giá bộ nhớ cũng là yếu tố tạo áp lực lên giá thành smartphone trong năm nay.

Một số thống kê cho thấy giá hợp đồng DRAM đã tăng từ 90-95% trong quý I và tiếp tục tăng thêm 58-63% trong quý II. Trong khi đó, giá bộ nhớ NAND trên thị trường giao ngay được ghi nhận tăng tới 300% so với trước.

Việc giá bộ nhớ leo thang khiến tỷ trọng của linh kiện này trong tổng chi phí sản xuất smartphone tăng lên khoảng 20%, trong khi trước đây chỉ dao động từ 10-15%.

Dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến giá bán của dòng iPhone 18, các chuyên gia cho rằng nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang, việc hãng điều chỉnh giá bán sẽ là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ mà còn thiết lập một cột mốc mới về giá bán trong lịch sử dòng iPhone.