Thêm lựa chọn lốp xe hiệu suất cao dành cho người dùng Việt Nam

Bridgestone Việt Nam vừa chính thức giới thiệu lốp Potenza Adrenalin RE005, thế hệ mới nhất thuộc dòng lốp hiệu suất cao Potenza. Sản phẩm là thế hệ mới được Bridgestone phát triển dành cho những người lái mong muốn nâng cao cảm giác lái thể thao trong điều kiện sử dụng hằng ngày.

Với sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam, người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn ở các phân khúc xe sở hữu khả năng vận hành cao, từ sedan, hatchback đến xe điện. Ngoài những tiêu chí như độ êm ái, độ bền hay hiệu quả nhiên liệu, khả năng kiểm soát, độ ổn định và cảm giác kết nối với mặt đường ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Potenza Adrenalin RE005 được giới thiệu như một lựa chọn dành cho những người lái mong muốn nâng cao cảm giác lái và khả năng kiểm soát mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Sản phẩm kết hợp những công nghệ hiệu suất đặc trưng của Potenza với các yếu tố thiết thực như độ bền và hiệu quả vận hành, mang đến sự cân bằng giữa cảm giác lái thể thao và tính ứng dụng trong cuộc sống thường nhật.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam, chia sẻ: "Việc giới thiệu Potenza Adrenalin RE005 tại Việt Nam đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục lốp hiệu suất cao của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều người lái mong muốn một chiếc lốp có thể nâng cao khả năng kiểm soát và mang lại trải nghiệm lái hứng khởi hơn, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Potenza Adrenalin RE005 được phát triển để cân bằng những yếu tố đó".

Potenza Adrenalin RE005 sở hữu thiết kế với các khối gai lớn giúp phân bổ áp lực tiếp xúc đồng đều hơn, góp phần tăng độ bám đường và cải thiện khả năng điều khiển trên cả mặt đường khô và mặt đường ướt. Các khối gai liên kết được tối ưu nhằm cải thiện độ ổn định khi vào cua, giúp người lái tự tin trong các tình huống chuyển hướng hoặc tăng tốc sau khi thoát cua.

Bên cạnh đó, thiết kế rãnh gai hình chữ "A" đặc trưng của dòng Adrenalin kết hợp cùng cấu trúc gân lốp được tối ưu giúp tăng độ chính xác trong phản hồi lái, mang đến cảm giác điều khiển trực quan và ổn định.

Theo kết quả thử nghiệm nội bộ của Bridgestone, Potenza Adrenalin RE005 đạt mức cải thiện 8% về độ bám trên đường khô và 10% về độ bám trên đường ướt so với thế hệ tiền nhiệm*.

Ngoài ra, Potenza Adrenalin RE005 được trang bị rãnh thoát nước Rain Pulse Groove, giúp tăng hiệu quả thoát nước và giảm nguy cơ trượt nước. Hợp chất cao su thế hệ mới cải thiện độ bám, khả năng phản hồi và độ ổn định trong nhiều điều kiện vận hành, đồng thời tăng khả năng chịu nhiệt. Thiết kế Multi-Round Block tối ưu áp lực tiếp xúc tại vai lốp, góp phần giảm lực cản lăn, cải thiện độ mòn, kéo dài tuổi thọ lốp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.



