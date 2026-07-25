Suzuki Brezza 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ hơn 200 triệu đồng, thêm hơn 13 tính năng, máy tăng áp, anh em cùng cỡ Fronx nhưng ít ADAS hơn

Maruti Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị Brezza 2026 tại thị trường Ấn Độ với mức giá khởi điểm từ 7,40 lakh Rs (tương đương khoảng 202 triệu đồng).

Suzuki Brezza là bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: Suzuki

Thuộc phân khúc SUV dưới 4 mét, Brezza chia sẻ chung chiều dài tổng thể và nhóm khách hàng mục tiêu với mẫu xe anh em Suzuki Fronx. Tuy nhiên, xét về trang bị, Brezza không đa dạng tính năng như người anh em. Một số đối thủ khác của mẫu xe này có thể kể tới như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.

Sự thay đổi lớn ở động cơ Suzuki Brezza

Nâng cấp quan trọng hàng đầu trên Brezza 2026 là sự trở lại của động cơ xăng tăng áp K10C Boosterjet 1.0L. Cỗ máy phun xăng trực tiếp này sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp mới.

Bên cạnh đó, tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên K15C 1.5L vẫn được duy trì, đi kèm hộp số sàn 6 cấp mới thay thế cho hộp số 5 cấp trước đây, cùng lựa chọn hộp số tự động 6 cấp ở bản cao cấp hơn.

Các tùy chọn động cơ xe cũng có nhiều thay đổi. Ảnh: Indiatoday

Brezza mới thêm tính năng công nghệ bên trong

Hãng xe Nhật Bản bổ sung hơn 13 tính năng mới nhằm gia tăng sự thoải mái cho người dùng. Ngay ở phiên bản LXi Turbo thấp nhất, xe đã tích hợp điều hòa tự động, ghế lái chỉnh độ cao và tựa đầu hàng ghế sau tùy chỉnh. Bản VXi Turbo bổ sung mâm hợp kim mài phay xước hai tông màu, sấy kính sau, gương chiếu hậu gập điện và camera lùi.

Ngoại thất xe tinh chỉnh nhẹ nhàng so với bản cũ. Ảnh: Indiatoday

Phiên bản cao cấp nhất ZXi+ hội tụ hàng loạt trang bị hiện đại như hàng ghế trước thông gió, màn hình cảm ứng 10,1 inch, đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống lọc không khí hiển thị chỉ số PM2.5, màn hình hiển thị kính lái HUD, bệ tỳ tay trung tâm và camera 360 độ chuẩn HD. Các bản ZXi tiêu chuẩn sở hữu cửa sổ trời chỉnh điện, đèn LED dạng projector, vô-lăng chỉnh thò-thụt và khởi động bằng nút bấm.

Các trang bị tiêu chuẩn của Brezza đã hấp dẫn. Ảnh: Indiatoday

Về mặt an toàn, ngay ở cấu hình tiêu chuẩn, Brezza 2026 sở hữu 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESP tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tín hiệu dừng khẩn cấp, cảm biến đỗ xe phía sau và bộ mâm kích thước 215/60 R16.

Trên các phiên bản cao hơn như ZXi và ZXi+, xe được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía trước cùng tính năng Cảnh báo điểm mù và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Những tính năng này hỗ trợ người lái nhận biết chướng ngại vật tốt hơn trong điều kiện giao thông đô thị.

Dù đã gia tăng tính năng an toàn, Brezza 2026 vẫn thiếu vắng gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS Cấp độ 2 hoàn chỉnh với các công nghệ như phanh tự động khẩn cấp hay hỗ trợ giữ làn đường. Việc duy trì hệ thống an toàn ở mức cơ bản giúp xe giữ được giá bán cạnh tranh.



