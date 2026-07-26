"Nokia 3310 huyền thoại" trở lại, giá chỉ có 900 nghìn: Pin 20 ngày, “cứng hơn cả gạch”, không mua thì quá phí

Thương hiệu Nokia vừa cho ra mắt mẫu điện thoại di động 123 Shield với mức giá khoảng khoảng 900.000 VNĐ, sở hữu độ bền vượt trội khiến việc đập phá hay làm hỏng thiết bị trở thành một bài toán khó.

Mẫu máy này được trang bị lớp vỏ kiên cố cùng viên pin cho thời gian hoạt động liên tục gần 20 ngày – điều vốn chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại Nokia đầu thế kỷ XXI, thời điểm chiếc Nokia 3310 huyền thoại đang ở đỉnh cao hoàng kim.

Dù vậy, thiết bị vẫn giữ được thiết kế rất gọn nhẹ và có khả năng bắt sóng ổn định ngay cả ở những khu vực hoàn toàn không có sóng 3G hay 4G.

Khi không có cả Android lẫn iOS

Công ty HMD Global của Phần Lan vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại di động 123 Shield dưới thương hiệu Nokia danh tiếng, với dáng dấp giống với chiếc 3310 huyền thoại xưa kia.

Đây không phải là một chiếc smartphone và không chạy hệ điều hành Android, mà là một mẫu điện thoại phím bấm truyền thống và hoàn toàn không thể cài đặt các ứng dụng thông minh.

Thị trường phân phối chính của Nokia 123 Shield trước mắt sẽ là các quốc gia châu Âu. Tại khu vực này, máy có giá bán 35 Euro.

Điểm ăn tiền nhất trên Nokia 123 Shield chính là độ bền ấn tượng – điều đã được gửi gắm ngay trong tên gọi của máy. Nhà sản xuất công bố máy đạt tiêu chuẩn chống bụi cao, tuy nhiên thiết bị vẫn chưa có khả năng chống nước hoàn toàn, do đó người dùng được khuyến cáo không nên làm rơi máy xuống nước.

Tiêu chuẩn bảo vệ chính thức của máy là IP65, đáng chú ý là ở cạnh dưới của thiết bị được trang bị nắp đậy cao su bảo vệ cổng sạc USB-C và giắc cắm tai nghe 3.5mm khỏi sự xâm nhập của nước và bụi bẩn.

Chiếc điện thoại mang hơi thở những năm 2000

Về các tính năng cơ bản, Nokia 123 Shield mới không có nhiều khác biệt so với chiếc Nokia 3310 cổ điển – mẫu máy dù không công bố tiêu chuẩn chống va đập hay chống nước chính thức nào nhưng vẫn được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại bền bỉ nhất thế giới.

Nokia 123 Shield là một chiếc điện thoại "cục gạch" thuần túy, với nhiệm vụ cốt lõi là duy trì kết nối liên lạc ngay cả ở những vùng sâu vùng xa – nơi sóng di động hiện đại chưa tới được.

Nói thêm về dòng máy này, vào năm 2017, HMD Global từng hồi sinh huyền thoại 3310 bằng việc ra mắt một phiên bản mới mang thiết kế khá quen thuộc. Tuy nhiên, khác với bản gốc, phiên bản làm lại này không tạo ra được cú huých lớn trên thị trường.

Chính vì định vị là máy phụ liên lạc cơ bản, Nokia 123 Shield hoàn toàn không hỗ trợ các chuẩn mạng thế hệ thứ ba (3G), thứ tư (4G/LTE) hay thứ năm (5G). Máy chỉ hoạt động duy nhất trên các dải mạng GSM đời cũ, hay còn gọi là mạng 2G.

Điều này gây khó hiểu khi thị trường châu Âu sắp khai tử mạng truyền thống này để chuyển sang các kết nối mạnh mẽ hơn.

Số lần sạc ít hơn iPhone tới 20 lần

Nokia 123 Shield được trang bị viên pin dung lượng 1.750 mAh. Nếu chỉ nhìn vào thông số, đây là một con số rất khiêm tốn. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ với một lần sạc đầy, máy có thể hoạt động liên tục tới 19 ngày ở chế độ chờ. Thời lượng này dài gấp khoảng 20 lần so với những chiếc iPhone hiện đại – vốn đòi hỏi người dùng phải cắm sạc mỗi ngày.

Một ưu điểm khác của Nokia 123 Shield là viên pin có thể tháo rời dễ dàng. Khi hết pin, người dùng chỉ cần thay một viên pin dự phòng khác là có thể tiếp tục sử dụng ngay lập tức mà không phải chờ đợi. Trọng lượng của máy khi đã lắp pin chỉ vỏn vẹn 108 gram.

Nokia 123 Shield làm được những gì?

Cấu hình phần cứng của Nokia 123 Shield chỉ dừng ở mức tối thiểu theo tiêu chuẩn công nghệ năm 2026. Máy được trang bị dung lượng RAM 4 MB, bộ nhớ trong 4 MB và sử dụng bộ vi xử lý Unisoc SC6531E. Để lưu trữ dữ liệu hay nhạc, người dùng bắt buộc phải sử dụng thêm thẻ nhớ microSD với dung lượng hỗ trợ tối đa 32 GB.

Toàn bộ thông tin được hiển thị qua màn hình 2,4 inch với độ phân giải QVGA (240 x 320 pixel). Màn hình này không hỗ trợ cảm ứng. Về phần mềm, máy chạy trên nền tảng giao diện S30+ quen thuộc.

Nokia 123 Shield hỗ trợ 2 SIM, nhưng không dùng chuẩn nanoSIM phổ biến trên các dòng smartphone hiện nay mà dùng chuẩn miniSIM lớn hơn. Ở mặt sau của máy là một camera chụp ảnh độ phân giải QVGA đi kèm đèn flash LED.

Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp tính năng đài FM. Điểm đặc biệt là khác với phần lớn các mẫu điện thoại phím bấm khác (và thậm chí là nhiều dòng smartphone Android hiện nay vốn bắt buộc phải cắm tai nghe có dây để làm ăng-ten), Nokia 123 Shield cho phép nghe đài FM trực tiếp mà không cần cắm tai nghe.

Điều tiếc nuối là vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu Nokia 123 Shield có được phân phối tại các thị trường ngoài châu Âu hay không. Tại "Lục địa Già", máy được bán ra với hai tùy chọn màu sắc là Xanh lá (Green) và Tím (Purple)