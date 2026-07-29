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Công an đồng loạt triển khai bắt giữ Phạm Gia Bảo SN 2007 và 8 người trong chuyên án phức tạp

| | Thị trường

Đây là ổ nhóm đối tượng có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng rất phức tạp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 09 đối tượng để điều tra, xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo đó, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh, với quan điểm, phương châm “Đánh cả đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, không dừng ở khúc giữa”, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đổi mới tư duy, triển khai đồng bộ giải pháp, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã truy tận gốc, điều tra triệt để, bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng phạm tội; góp phần đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa toàn bộ đường dây.

09 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”

Tháng 06/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng nên đã xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 04/7/2026, tại xã Con Cuông, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 09 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy gồm:

Phạm Gia Bảo (sinh năm 2007), Nguyễn Huy Quang (sinh năm 2008), Nguyễn Đình Cường (sinh năm 2006), Lê Quang Nhất Đăng (sinh năm 2008), Nguyễn Đức Hoàng Quân (sinh năm 2008), Phạm Khánh Hưng (sinh năm 2009), Trần Hải Duy (sinh năm 2009), Trần Gia Bảo (sinh năm 2008), đều trú tại xã Con Cuông và Vi Bảo Đồng (sinh năm 2008), trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ 417,96 gam ma túy dạng cỏ Tobaco, loại MDMB-4en-PINACA; 04 xe máy; 09 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
ma tuý

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