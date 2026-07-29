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Loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu nhất Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu

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Năm ngoái, xuất khẩu loại cá này giúp Việt Nam thu về gần 100 triệu USD.

Loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu nhất Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu - Ảnh 1.

 

Loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu nhất Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu - Ảnh 2.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 7 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, nhờ tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm, lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn đạt 69 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Brazil tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam khi chiếm tới 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 35 triệu USD, tăng tới 28.767% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 1 triệu USD, tăng 871%.

Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với kim ngạch 17 triệu USD trong nửa đầu năm, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 6, xuất khẩu sang thị trường này đạt 3 triệu USD, giảm mạnh 61%.

Ngoài hai thị trường chủ lực, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Xuất khẩu cá rô phi sang Ả Rập Xê Út đạt 4 triệu USD, tăng 69%; Cộng hòa Dominica đạt 2,3 triệu USD, tăng 103%; trong khi Bỉ đạt 1,5 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dù kết quả 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng cao, việc kim ngạch tháng 6 giảm 32% cho thấy đà tăng của ngành cá rô phi đang có dấu hiệu chậm lại.

Loại cá bán đầy chợ Việt, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu hàng đầu Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu - Ảnh 2.

Tại thị trường Hoa Kỳ, nhu cầu nhập khẩu vẫn chịu ảnh hưởng bởi lượng hàng tồn kho được tích lũy từ các tháng trước. Bên cạnh đó, cá rô phi Việt Nam còn phải cạnh tranh gay gắt với nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Trung Quốc Indonesia, tạo áp lực lên giá bán và thị phần.

Ở chiều ngược lại, Brazil tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất nhưng cũng là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo VASEP, ngoài việc tăng cường các biện pháp kiểm soát kỹ thuật đối với thủy sản nhập khẩu, một số bang của Brazil còn áp dụng các chính sách thuế đối với cá rô phi. Đáng chú ý, Quốc hội nước này vẫn đang xem xét dự luật cấm nhập khẩu cá rô phi, khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu có xu hướng thận trọng hơn trong việc ký kết đơn hàng mới.

Trước những diễn biến này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Brazil làm việc với phía bạn nhằm làm rõ cơ sở khoa học của các biện pháp kiểm soát, đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cá rô phi là một trong những loài cá thịt trắng được ưa chuộng trên thế giới. Theo chuyên trang y tế Mỹ Heathline, cá rô phi có nguồn protein dồi dào, hơn cả cá hồi. Trong 100 gram cá rô phi chứa 26 gram protein trong khi cá hồi nuôi chỉ có 22 gram protein và cá hồi tự nhiên có 25 gram protein. Ngoài ra, loại cá này còn giàu niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali.

Theo VASEP, cá rô phi đang nổi lên như đối tượng nuôi chiến lược bên cạnh tôm và cá tra. Hiện cả nước có 30.000 ha nuôi cá rô phi, sản lượng 300.000 tấn; mục tiêu đến 2030 đạt 40.000 ha, 400.000 tấn.

Trong nửa cuối năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với không ít thách thức khi các chính sách thương mại tại Brazil và Hoa Kỳ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Việc đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Một loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, được Nhật Bản tích cực nhập khẩu

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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