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Cạy cửa thoát hiểm cửa hàng Điện máy Xanh, trộm 19 iPhone 17 Pro Max

| | Thị trường

Chỉ sau hơn 8 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh, cạy cửa thoát hiểm, phá hệ thống camera rồi lấy trộm 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max trị giá gần 700 triệu đồng. Toàn bộ tang vật đã được thu hồi.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Lê Việt Cường (SN 1995, trú xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" sau khi đối tượng đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh , lấy trộm 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max trị giá hơn 698,8 triệu đồng.

Lê Việt Cường tại trụ sở công an. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc H. (SN 1996, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng), quản lý Chi nhánh Điện máy Xanh tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên, về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max các loại với tổng giá trị hơn 698,8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo nhiều tổ công tác phối hợp Công an xã Duy Xuyên khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Qua đánh giá hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ trộm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối tượng có kinh nghiệm, am hiểu hoạt động của cửa hàng và tìm cách vô hiệu hóa hệ thống giám sát nhằm che giấu hành vi phạm tội. Từ các dấu vết thu thập được, các trinh sát tập trung sàng lọc thông tin, truy theo từng manh mối.

Sau hơn 8 giờ truy xét, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Việt Cường là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do không còn tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định đột nhập các cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản. Đêm 24/7, đối tượng mang theo dụng cụ cạy cửa thoát hiểm , đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh tại xã Duy Xuyên, phá hỏng máy chủ của hệ thống camera giám sát rồi lấy toàn bộ 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max bỏ vào ba lô mang đi.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, sau khi gây án, Cường liên tiếp thuê hai chuyến xe Grab di chuyển theo nhiều hướng khác nhau trước khi trở về nhà cất giấu số điện thoại vừa trộm được. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát hình sự làm rõ, toàn bộ tang vật cũng được thu hồi.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Cường về hành vi "Trộm cắp tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

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Theo Hoài Văn

Tiền phong

Từ Khóa:
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