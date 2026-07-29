Bất ngờ đề xuất mới về eo biển Hormuz sau khi Mỹ dừng không kích Iran

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Theo đề xuất của Oman, Iran sẽ không phải là quốc gia duy nhất nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, và việc thu phí sẽ là tự nguyện.

Cơ chế này tương tự hệ thống đang được áp dụng tại eo biển Malacca ở châu Á, nơi Indonesia, Malaysia và Singapore yêu cầu các tàu thuyền đóng góp tự nguyện để tài trợ cho hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và tìm kiếm cứu nạn.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters, rằng Tehran vẫn chưa trả lời các đề xuất của Oman.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã thảo luận về eo biển Hormuz với các đối tác Oman và Ả-rập Xê-út hôm 27/7, và nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác khu vực, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump - sau khi đột ngột tạm dừng chiến dịch ném bom Iran kéo dài hai tuần vào cuối tuần qua - cho biết Mỹ đang có "các cuộc đàm phán tốt đẹp“ với Iran, nhưng đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán không mang lại kết quả. Iran phủ nhận việc tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền nước ngoài sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Một thỏa thuận tháng trước giữa Mỹ và Iran đã mở cửa trở lại một phần eo biển, nhưng thỏa thuận này đã sụp đổ vào đầu tháng 7 sau khi Iran nổ súng vào các tàu đi qua tuyến đường mà nước này không chấp thuận.

Iran cho biết muốn quản lý eo biển cùng với Oman - quốc gia ở bờ đối diện - và thu phí dịch vụ từ các tàu sử dụng eo biển. Trong khi đó, Washington muốn khôi phục lại hiện trạng trước chiến tranh, khi các tàu có thể đi lại tự do mà không phải trả phí, và cho rằng việc thu phí bắt buộc là bất hợp pháp.