Bài toán xe công vụ: Doanh nghiệp nên sở hữu trực tiếp hay thuê dài hạn?

Bên cạnh phương án mua xe truyền thống để hình thành tài sản cố định, hình thức thuê dài hạn ngày càng được nhiều đơn vị cân nhắc nhằm duy trì tính linh hoạt về dòng tiền và giảm áp lực vận hành. Việc lựa chọn mô hình nào phụ thuộc lớn vào chiến lược phân bổ nguồn vốn và cách quản trị rủi ro của từng tổ chức.

Xu hướng chuyển dịch trong việc đầu tư và quản lý xe công vụ tại doanh nghiệp. Nguồn: BMW Việt Nam

Khi doanh nghiệp ưu tiên quyền sở hữu

Đối với các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, mô hình kinh doanh bền vững và muốn tối ưu hóa tài sản dài hạn, việc mua và sở hữu trực tiếp xe công vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phương thức này giúp doanh nghiệp ghi nhận phương tiện dưới dạng tài sản cố định, từ đó chủ động định đoạt thời gian sử dụng, điều chuyển nội bộ và trích khấu hao theo kế hoạch tài chính riêng của đơn vị.

Để đáp ứng nhóm khách hàng ưu tiên quyền sở hữu, các hãng xe lớn hiện nay có xu hướng thiết kế các giải pháp đặc quyền chuyên biệt cho khối doanh nghiệp. Điển hình là Chương trình Bán hàng Doanh nghiệp (BMW CDSS) do BMW phối hợp cùng THACO AUTO triển khai. Thay vì chỉ áp dụng ưu đãi dựa trên số lượng xe mua theo năm, giải pháp này phân hạng đặc quyền dựa trên quy mô sở hữu và mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp và BMW. Đây cũng là cách thương hiệu tri ân đối tác trong suốt chặng đường đồng hành. Đi kèm với đó là các chính sách dài hạn như bảo hành 5 năm không giới hạn km, dịch vụ hỗ trợ sự cố dọc đường (RSA) hay chương trình hỗ trợ kỹ thuật qua video và đào tạo tài xế chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp sở hữu xe giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh chi phí vận hành ngoài kế hoạch.

Chương trình BMW CDSS cung cấp giải pháp mua xe đặc quyền dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: BMW Việt Nam

Khi doanh nghiệp ưu tiên dòng tiền

Ở chiều ngược lại, xu hướng quản trị hiện đại đang chứng kiến sự lên ngôi của tư duy tối ưu hóa hiệu suất dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị đang trong giai đoạn mở rộng quy mô hoặc cần tập trung nguồn vốn cho hoạt động cốt lõi, thường hạn chế phân bổ một khoản đầu tư lớn ban đầu vào các tài sản có tốc độ khấu hao nhanh như phương tiện giao thông.

Việc chuyển đổi từ chi phí đầu tư cố định sang chi phí vận hành hàng tháng giúp doanh nghiệp giải phóng nguồn vốn để tái đầu tư vào các danh mục sinh lời cao hơn. Đó cũng là giải pháp giúp các tổ chức linh hoạt tiếp cận, trải nghiệm các dòng xe đời mới hoặc các xu hướng công nghệ thay đổi liên tục mà không phải gánh chịu rủi ro hao mòn hay thanh lý tài sản cũ.

Bên cạnh đó, giải pháp thuê xe dài hạn được thiết kế nhằm tối giản hóa quy trình cho doanh nghiệp khi tích hợp sẵn các chi phí bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự vào giá thuê định kỳ. Đồng thời, nhằm đảm bảo lịch trình làm việc của các nhân sự cấp cao diễn ra thông suốt, gói giải pháp này thiết lập quy trình cung cấp phương tiện thay thế tương đương trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật cần bảo dưỡng. Các dịch vụ gia tăng như hỗ trợ giao nhận xe miễn phí trong phạm vi quy định tại các thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) cũng giúp bộ phận hành chính của doanh nghiệp tinh gọn bộ máy vận hành.

Giải pháp thuê xe dài hạn giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và linh hoạt nguồn vốn đầu tư. Nguồn: BMW Việt Nam

Sự song hành của cả hai mô hình sở hữu trực tiếp và thuê dài hạn cho thấy góc nhìn về việc trang bị phương tiện công vụ không còn thuần túy là việc chọn một mẫu xe, mà đã nâng cấp thành một bài toán chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

Nếu phương án sở hữu phù hợp với các tổ chức muốn chủ động kiểm soát nguồn lực tài sản, thì giải pháp thuê dài hạn lại là bước đi phù hợp cho những doanh nghiệp đề cao tính thanh khoản, muốn tối giản quy trình vận hành và loại bỏ áp lực khấu hao. Trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi tính hiệu quả và linh hoạt cao, việc cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai phương thức này sẽ giúp các nhà quản trị tìm ra lời giải tối ưu cho bài toán chi phí cơ hội của dòng tiền.