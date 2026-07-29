Apple làm điều chưa từng có với iPhone

Apple vừa chính thức giới thiệu chương trình Upgrade tại thị trường Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên hãng triển khai mô hình cho thuê thiết bị trên quy mô lớn. Chương trình áp dụng cho iPhone, Apple Watch, Mac và iPad, mở ra thêm một lựa chọn sở hữu sản phẩm Apple trong bối cảnh giá thiết bị ngày càng tăng và người dùng có xu hướng kéo dài thời gian nâng cấp.

Theo Apple, sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng có thể đăng ký thuê thiết bị với thời hạn linh hoạt. Trong đó, iPhone và Apple Watch có kỳ hạn 12 hoặc 24 tháng, còn Mac và iPad được thuê trong 24 hoặc 36 tháng. Hiện chương trình mới chỉ được triển khai tại Mỹ.

Ảnh: Apple

Danh mục hỗ trợ bao gồm nhiều sản phẩm mới như iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro và iPad mini. Trong khi đó, iPhone 16, MacBook Neo, iPad tiêu chuẩn và Apple Watch SE không nằm trong chương trình.

Giá thuê iPhone khởi điểm từ 17,99 USD/tháng. Chẳng hạn, người dùng muốn thuê iPhone 17 Pro sẽ phải trả 31,99 USD/tháng nếu chọn gói 24 tháng hoặc 45,99 USD/tháng với gói 12 tháng. Khi kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể trả lại thiết bị, thanh toán phần giá trị còn lại để sở hữu hoặc đổi sang một mẫu máy mới.

Theo Reuters, động thái trên phản ánh chiến lược mới của Apple trong bối cảnh giá phần cứng tăng, chi phí sản xuất ngày càng lớn và chu kỳ nâng cấp smartphone của người dùng kéo dài. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào doanh số bán thiết bị mới mỗi năm, Apple muốn gia tăng nguồn doanh thu định kỳ thông qua các khoản thanh toán hàng tháng.

Ông Francisco Jeronimo, nhà phân tích của IDC, nhận định chương trình này có thể khiến người dùng dần coi iPhone hay Mac là một dịch vụ đăng ký (subscription) thay vì một khoản chi lớn để sở hữu lâu dài. Trong khi đó, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, cho rằng phần lớn khách hàng Apple tại Mỹ vốn đã quen với hình thức trả góp hoặc thu cũ đổi mới, vì vậy mô hình thuê có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Theo CNN, Apple cũng kỳ vọng chương trình mới sẽ giúp giảm tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh và hạn chế sự phụ thuộc vào các chu kỳ ra mắt sản phẩm. Trong bối cảnh chu kỳ nâng cấp iPhone trung bình đã kéo dài gần 4 năm và xuất hiện nhiều dự báo cho rằng giá iPhone thế hệ mới có thể tiếp tục tăng trong năm nay, mô hình thuê theo tháng được xem là một hướng đi nhằm giữ chân người dùng và khuyến khích họ đổi sang thiết bị mới thường xuyên hơn.