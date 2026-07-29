Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple làm điều chưa từng có với iPhone

| | Thị trường

Apple lần đầu triển khai chương trình cho thuê iPhone và nhiều thiết bị khác tại Mỹ trong bối cảnh giá phần cứng tăng và chu kỳ nâng cấp smartphone ngày càng kéo dài.

Apple vừa chính thức giới thiệu chương trình Upgrade tại thị trường Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên hãng triển khai mô hình cho thuê thiết bị trên quy mô lớn. Chương trình áp dụng cho iPhone, Apple Watch, Mac và iPad, mở ra thêm một lựa chọn sở hữu sản phẩm Apple trong bối cảnh giá thiết bị ngày càng tăng và người dùng có xu hướng kéo dài thời gian nâng cấp.

Theo Apple, sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng có thể đăng ký thuê thiết bị với thời hạn linh hoạt. Trong đó, iPhone và Apple Watch có kỳ hạn 12 hoặc 24 tháng, còn Mac và iPad được thuê trong 24 hoặc 36 tháng. Hiện chương trình mới chỉ được triển khai tại Mỹ.

Apple có bước đi chưa từng có với iPhone, điều gì đang thay đổi? - Ảnh 1.

Ảnh: Apple

Danh mục hỗ trợ bao gồm nhiều sản phẩm mới như iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro và iPad mini. Trong khi đó, iPhone 16, MacBook Neo, iPad tiêu chuẩn và Apple Watch SE không nằm trong chương trình.

Giá thuê iPhone khởi điểm từ 17,99 USD/tháng. Chẳng hạn, người dùng muốn thuê iPhone 17 Pro sẽ phải trả 31,99 USD/tháng nếu chọn gói 24 tháng hoặc 45,99 USD/tháng với gói 12 tháng. Khi kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể trả lại thiết bị, thanh toán phần giá trị còn lại để sở hữu hoặc đổi sang một mẫu máy mới.

Theo Reuters, động thái trên phản ánh chiến lược mới của Apple trong bối cảnh giá phần cứng tăng, chi phí sản xuất ngày càng lớn và chu kỳ nâng cấp smartphone của người dùng kéo dài. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào doanh số bán thiết bị mới mỗi năm, Apple muốn gia tăng nguồn doanh thu định kỳ thông qua các khoản thanh toán hàng tháng.

Ông Francisco Jeronimo, nhà phân tích của IDC, nhận định chương trình này có thể khiến người dùng dần coi iPhone hay Mac là một dịch vụ đăng ký (subscription) thay vì một khoản chi lớn để sở hữu lâu dài. Trong khi đó, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, cho rằng phần lớn khách hàng Apple tại Mỹ vốn đã quen với hình thức trả góp hoặc thu cũ đổi mới, vì vậy mô hình thuê có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Theo CNN, Apple cũng kỳ vọng chương trình mới sẽ giúp giảm tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh và hạn chế sự phụ thuộc vào các chu kỳ ra mắt sản phẩm. Trong bối cảnh chu kỳ nâng cấp iPhone trung bình đã kéo dài gần 4 năm và xuất hiện nhiều dự báo cho rằng giá iPhone thế hệ mới có thể tiếp tục tăng trong năm nay, mô hình thuê theo tháng được xem là một hướng đi nhằm giữ chân người dùng và khuyến khích họ đổi sang thiết bị mới thường xuyên hơn.

Chiếc iPhone mới nhất bị "khai tử" tại Việt Nam

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sầu riêng, Lào chuẩn bị đua với Việt Nam một loại quả tại Trung Quốc: Láng giềng cực kỳ ưa chuộng, nước ta trồng hơn 80.000 ha

Sau sầu riêng, Lào chuẩn bị đua với Việt Nam một loại quả tại Trung Quốc: Láng giềng cực kỳ ưa chuộng, nước ta trồng hơn 80.000 ha Nổi bật

Loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu nhất Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu

Loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, bất ngờ được nước giàu nhất Nam Mỹ tăng mạnh nhập khẩu Nổi bật

Vụ án sầu riêng: 'Hộ chiếu' tỷ USD và những khoảng trống quản lý

Vụ án sầu riêng: 'Hộ chiếu' tỷ USD và những khoảng trống quản lý

17:00 , 29/07/2026
Chủ tịch Geely Holding Lý Thư Phúc – Người không chờ thời thế gọi tên

Chủ tịch Geely Holding Lý Thư Phúc – Người không chờ thời thế gọi tên

16:00 , 29/07/2026
Một ngành hàng của Việt Nam lập kỷ lục tỷ USD chưa từng có, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc có đóng góp lớn

Một ngành hàng của Việt Nam lập kỷ lục tỷ USD chưa từng có, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc có đóng góp lớn

15:43 , 29/07/2026
Đột kích biệt thự sang trọng, cảnh sát thu giữ lô hàng trị giá 3,3 triệu USD và lật tẩy màn kịch 'công chúa' lừa đảo

Đột kích biệt thự sang trọng, cảnh sát thu giữ lô hàng trị giá 3,3 triệu USD và lật tẩy màn kịch 'công chúa' lừa đảo

15:30 , 29/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên