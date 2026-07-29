Đột kích một nhà máy, triệt phá đường dây sản xuất hơn 2 triệu lít sữa tươi giả, dùng 230.000 kg sữa bột kém chất lượng cùng tạp chất để pha

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Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) bang Maharashtra (Ấn Độ) vừa triệt phá một đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn, với cáo buộc hàng triệu lít sữa tổng hợp được pha chế từ sữa bột kém chất lượng, hóa chất và chất tẩy rửa đã được đưa ra thị trường trong khoảng sáu tháng qua. Theo kết quả điều tra ban đầu, mạng lưới này hoạt động tại nhiều địa phương gồm Pune, Ahilyanagar (Ahmednagar), Solapur, Jalna và Thane.

Các nhà điều tra cho biết các đối tượng đã sử dụng gần 230.000 kg sữa bột kém chất lượng để sản xuất sữa nhân tạo, sau đó pha trộn với sữa tươi theo tỷ lệ khoảng 10% trước khi phân phối ra thị trường.

Theo ước tính của cơ quan chức năng, khoảng 2,304 triệu lít sữa tổng hợp, trị giá gần 9,2 crore rupee, đã được sản xuất trong thời gian điều tra.

Đến nay, nhà chức trách đã bắt giữ 13 người, khởi tố 26 nghi phạm, đình chỉ 5 giấy phép kinh doanh thực phẩm và thu giữ lượng hóa chất dùng để sản xuất sữa giả trị giá khoảng 1,48 crore rupee. Một số nghi phạm vẫn đang bỏ trốn, khiến cảnh sát phải thành lập Đội Điều tra Đặc biệt (SIT) để tiếp tục truy bắt.

Theo FDA Maharashtra, các đối tượng mua sữa bột chất lượng thấp dưới danh nghĩa thức ăn chăn nuôi, sau đó pha trộn với chất tẩy rửa, dầu cọ cùng nhiều phụ gia hóa học khác nhằm tạo màu sắc, độ béo và hình thức tương tự sữa thật trước khi đưa vào lưu thông.

Đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây là Sushant Hinge cùng 12 người khác đã bị truy tố theo Đạo luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) và Đạo luật An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn của Ấn Độ.

Song song với vụ việc trên, Cảnh sát Hình sự Mumbai cũng phát hiện một hình thức làm giả sữa khác. Theo điều tra, các đối tượng đã làm giả bao bì của các thương hiệu sữa nổi tiếng như Amul và Gokul, hút bớt sữa nguyên chất trong các túi đóng kín, sau đó bơm thêm nước bị ô nhiễm hoặc hỗn hợp hóa chất rồi hàn kín bao bì bằng máy để đưa trở lại thị trường.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc sử dụng sữa bị pha trộn hóa chất trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan, thận và hệ tiêu hóa. Trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi được đánh giá là những nhóm có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn của Ấn Độ, các cá nhân bị kết tội sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm pha tạp gây nguy hiểm đến tính mạng có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân cùng khoản tiền phạt lên tới 10 lakh rupee.

Việc siết chặt công tác kiểm tra được cho là đã ảnh hưởng đến hoạt động của các đường dây vi phạm. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một số nhà cung cấp đổ bỏ sữa trước khi lực lượng chức năng kiểm tra nhằm tránh bị thu giữ.

Ngoài các cơ sở sản xuất sữa, chiến dịch cũng mở rộng sang nhiều doanh nghiệp thực phẩm khác. Gần đây, cửa hàng kem K Rustom & Co. tại Mumbai đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động sau khi thanh tra phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh, bao gồm sự xuất hiện của chuột sống và ruồi trong khu vực chế biến. Kết quả kiểm nghiệm cũng cho thấy sản phẩm kem của cơ sở này chỉ chứa 7,94% chất béo sữa, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI).