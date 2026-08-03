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Một dự án xây dựng tại bang Gujarat (Ấn Độ) đã lập kỷ lục thế giới khi hoàn thành phần móng bè lớn nhất từng được xây dựng cho một công trình tôn giáo. Trong 54 giờ thi công liên tục, hơn 24.000 m³ bê tông đã được đổ với sự tham gia của 26 trạm trộn, hơn 285 xe trộn bê tông cùng trên 600 kỹ sư và công nhân.

Theo Adani Cement và Golden Book of World Records (Sách Vàng Kỷ lục Thế giới), phần móng được thi công từ ngày 15-17/9/2025 tại Jaspur, gần Ahmedabad, bang Gujarat, là nền móng của đền Jagat Janani Maa Umiya thuộc quần thể Vishv Umiya Dham. Công trình được xác lập là nền móng bè lớn nhất từng được xây dựng cho một công trình tôn giáo.

Adani Cement cho biết dự án sử dụng 24.100 m³ bê tông ECOMaxX M45, trong khi Golden Book of World Records ghi nhận con số làm tròn là 24.000 m³. Dù có chênh lệch nhỏ về cách công bố số liệu, quy mô công trình vẫn được đánh giá là chưa từng có đối với một dự án hạ tầng tôn giáo.

Theo ETInfra, móng bè có kích thước khoảng 137,2 m dài, 121,9 m rộng và dày 2,44 m (tương đương 450 x 400 x 8 feet). Đây là loại móng được sử dụng để phân bổ tải trọng của những công trình có quy mô rất lớn lên nền đất, giúp tăng khả năng chịu lực và ổn định kết cấu.

Để hoàn thành khối bê tông khổng lồ này, 26 nhà máy bê tông trộn sẵn và hơn 285 xe trộn bê tông đã hoạt động đồng bộ trong suốt 54 giờ. Hơn 600 kỹ sư, chuyên gia và công nhân làm việc theo ca liên tục nhằm duy trì quá trình đổ bê tông không bị gián đoạn.

Theo Adani Cement, việc thi công liên tục là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc nhằm tránh hiện tượng "mối nối nguội" – xảy ra khi lớp bê tông trước đã bắt đầu đông cứng trước khi lớp tiếp theo được đổ, làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của kết cấu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các khối bê tông có kích thước lớn.

Dự án sử dụng bê tông ECOMaxX M45, được Adani Cement giới thiệu là vật liệu có lượng phát thải carbon thấp. Hỗn hợp này chứa khoảng 66% vật liệu xi măng bổ sung (Supplementary Cementitious Materials - SCM), giúp giảm khoảng 60% lượng phát thải carbon so với tiêu chuẩn tham chiếu nội bộ của doanh nghiệp.

Ngoài việc kiểm soát chất lượng vật liệu, công tác quản lý nhiệt độ trong quá trình thi công cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Theo ETInfra, công nghệ Coolcrete được áp dụng để giữ nhiệt độ bê tông dưới 28°C trong suốt quá trình đổ. Khối bê tông còn được lắp đặt các cặp nhiệt điện nhằm theo dõi nhiệt độ và sự phát triển cường độ theo thời gian thực, qua đó hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh trong quá trình thủy hóa xi măng.

Phần móng này được thiết kế để nâng đỡ ngôi đền Jagat Janani Maa Umiya dự kiến cao 504 feet (khoảng 154 m) với 1.551 cột Dharma Stambh. Theo ETInfra, toàn bộ công trình sẽ nằm trong khu phức hợp Vishv Umiya Dham rộng khoảng 60 mẫu Anh tại Jaspur, được định hướng trở thành trung tâm văn hóa và xã hội quy mô lớn.

Với khối lượng bê tông kỷ lục, quá trình thi công liên tục trong hơn hai ngày cùng hệ thống hậu cần và giám sát kỹ thuật phức tạp, dự án được đánh giá là một dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng công trình quy mô lớn tại Ấn Độ, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới đối với nền móng của một công trình tôn giáo.