Dùng điện thoại trong bao lâu thì nên bán mua máy mới? 2 năm hay 5 năm? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ

Mỗi năm, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đều tìm cách thuyết phục bạn nâng cấp thiết bị, đôi khi ngay cả khi bạn chưa trả hết tiền trả góp cho chiếc máy hiện tại.

Mỗi đợt ra mắt sản phẩm mới luôn đi kèm những lời hứa hẹn về màn hình sáng hơn, camera chụp đẹp hơn, vi xử lý mạnh mẽ hơn. Mặc dù mỗi thế hệ đều mang đến những cải tiến nhất định, nhưng thực tế là sự khác biệt giữa các năm không hề thần thánh hay đột phá như bạn vẫn nghĩ.

Mọi chuyện càng trở nên đắt đỏ hơn khi giá thiết bị di động liên tục leo thang. Những dòng máy cao cấp hiện nay có giá đến vài chục triệu. Bối cảnh đó, kết hợp với tâm lý bất an trước tình hình kinh tế chung, đã khiến nhiều người bắt đầu giữ lại điện thoại để sử dụng lâu hơn.

Theo một khảo sát vào năm 2025 của Reviews.org, người Mỹ trung bình hiện dùng một chiếc điện thoại khoảng 29 tháng mới thay mới.

Khảo sát đó đặt ra câu hỏi: Bạn nên giữ một chiếc điện thoại trong bao lâu để tối ưu hóa giá trị của nó?

Sau khi phân tích dữ liệu, cây bút Cesar Cadenas từ ZDNET đi đến kết luận rằng 5 năm là con số lý tưởng nhất. Đây không phải là một quy tắc cứng nhắc, nhưng 5 năm là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn khai thác tối đa số tiền bỏ ra của mình mà vẫn trải nghiệm được điện thoại đúng nghĩa. Và dưới đây là những lý do tại sao.

1. Những cải tiến chỉ mang tính tích tiểu thành đại

Điện thoại thông minh ngày nay đã đạt đến độ chín mượt mà, nơi mà các cải tiến hàng năm chỉ còn mang tính bổ sung nhỏ lẻ. Các mẫu máy mới hơn vẫn đáp ứng đúng những gì quảng cáo hứa hẹn, nhưng hãy thành thật với nhau: đối với một người dùng phổ thông, những nâng cấp đó rất khó để nhận ra.

Phần lớn người dùng đâu có khai thác đến giới hạn tuyệt đối của phần cứng. Họ chỉ kiểm tra email, xem video hoặc lướt mạng xã hội — những tác vụ mà bất kỳ chiếc điện thoại đời cũ nào cũng có thể xử lý mượt mà. Liệu mọi người có sẵn sàng nâng cấp lên iPhone 17 khi chiếc iPhone 11 của họ vẫn đang chạy tốt? Một số người thì có, chắc chắn rồi; nhưng không phải tất cả.

Thực tế là những bước tiến công nghệ thường xuất hiện theo từng cú nhảy vọt ngắt quãng. Chẳng hạn, khi trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) ra đời, các công ty đã vội vã tích hợp nó vào các dòng thiết bị tiếp theo, tạo ra những thay đổi vô cùng lớn.

Tuy nhiên, sau bước ngoặt đó, trải nghiệm người dùng lại quay trở về quỹ đạo cải tiến từng chút một. Tôi cá rằng đa số người dùng sẽ khó nhận ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào ngoài thiết kế khi đặt các mẫu điện thoại năm trước và năm sau cạnh nhau.

Các nhà sản xuất thừa hiểu rằng kỷ nguyên của những bước tiến vượt bậc qua từng năm phần lớn đã ở lại phía sau. Đó là lý do vì sao các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây thường tập trung vào những tính năng tiện ích nhỏ hoặc tinh chỉnh lối sống hơn là các nâng cấp đột phá về phần cứng hay phần mềm.

2. Thời gian hỗ trợ phần mềm lâu hơn

Lý do lớn nhất khiến tôi tự tin đề xuất việc giữ một chiếc điện thoại trong nửa thập kỷ là các nhà sản xuất đang kéo dài thời hạn hỗ trợ cho thiết bị của họ.

Cách đây không lâu, việc dùng một chiếc điện thoại trong 5 năm đồng nghĩa với việc bạn sẽ bỏ lỡ các bản cập nhật hệ điều hành lớn, các tính năng mới và những bản vá bảo mật quan trọng. Thiết bị của bạn sẽ dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng an ninh, còn phần mềm thì không còn mượt mà như trước.

Ngày nay, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Nhu cầu của người tiêu dùng về việc hỗ trợ lâu dài, cùng với áp lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, đã buộc các nhà sản xuất phải kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm. Tính đến năm 2025, Liên minh Châu Âu (EU) đã bắt buộc các công ty phải phát hành các bản cập nhật hệ điều hành trong ít nhất 5 năm cho các thiết bị di động.

Một số hãng thậm chí còn đi xa hơn thế. Cả dòng điện thoại Galaxy lẫn Pixel đều nhận được tới 7 năm hỗ trợ phần mềm. Trong khi đó, iPhone 11 dự kiến sẽ trở thành chiếc iPhone được hỗ trợ lâu nhất trong lịch sử Apple. Một khi nhận được bản cập nhật iOS 27, thiết bị này sẽ đánh dấu mốc nhận tới 8 bản cập nhật hệ điều hành lớn.

Phần mềm mới chỉ là một nửa của bài toán, bởi phần cứng đóng vai trò rất lớn đối với tuổi thọ của thiết bị. Tin vui là phần cứng điện thoại thông minh hiện nay duy trì độ bền và hiệu năng rất tốt qua thời gian.

Các dòng chip Apple Silicon cũng như Qualcomm Snapdragon từ đầu những năm 2020 vẫn sở hữu sức mạnh dư dả cho hàng loạt tác vụ, từ lướt web nhẹ nhàng, xem phim trực tuyến cho đến chơi game.

Theo thời gian, sự tích tụ của các bản cập nhật có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu năng. Các dịch vụ chạy ngầm tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, ứng dụng ngày càng trở nên phức tạp và thiết bị dần chậm đi. Đó là lý do vì sao tôi đánh giá 5 năm chính là "điểm ngọt" hoàn hảo.

Đây là khoảng thời gian vừa đủ để người dùng tận hưởng trọn vẹn sức mạnh phần cứng trước khi mọi thứ bắt đầu xuống cấp.

Vậy còn sau mốc 5 năm thì sao?

5 năm là thời điểm lý tưởng cho một chiếc điện thoại, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thiết bị sẽ đột ngột trở nên lỗi thời đúng vào ngày sinh nhật thứ 5 của nó. Bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ của máy hơn nữa.

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự hỗ trợ phần mềm. 7 năm cập nhật mang lại giá trị rất lớn, giúp thiết bị có khả năng bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa trực tuyến.

Một trong những linh kiện đầu tiên bộc lộ dấu hiệu tuổi tác chính là pin. Pin Lithium-ion sẽ tự nhiên suy giảm dung lượng theo thời gian, cộng thêm việc không phải ai cũng biết cách chăm sóc pin đúng chuẩn. Giải pháp ở đây rất đơn giản: thay pin mới. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều cửa hàng bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay pin và sửa chữa phần cứng.

Cả Google và Samsung đều cung cấp các nguồn tài nguyên hỗ trợ bạn tìm kiếm các đối tác sửa chữa được ủy quyền cho thiết bị của họ. Apple cũng cung cấp dịch vụ tương tự tại hệ thống Apple Store.

Ngoài ra, hãy trang bị cho mình một chiếc ốp lưng chất lượng cùng miếng dán màn hình tốt. Chúng sẽ giúp điện thoại sống sót qua những cú rơi rớt và tránh được các vết trầy xước.