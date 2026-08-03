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‘Vua xe ga’ 150cc mới giá 45 triệu đồng ra mắt: có ABS 2 kênh như Honda SH, đẹp 'át vía' Air Blade

| | Thị trường

Xe tay ga 150cc này được đánh giá là thiết kế đẹp, trang bị xịn không kém Honda SH, giá hợp lý từ 45 triệu đồng.

Mẫu xe tay ga Dayang VRF150 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá bán từ 11.580 Nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 12.580 Nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng) cho bản Pro. Đặc biệt, hãng vừa bổ sung phiên bản màu Đen bóng (Piano Black).

Với động cơ 150cc cùng loạt công nghệ an toàn và tiện nghi hiện đại, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được đánh giá là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe ga phổ thông.

Dayang VRF150 2026 theo đuổi phong cách thiết kế retro với các đường nét bo tròn, cụm đèn pha tròn cổ điển cùng nhiều chi tiết mang hơi hướng xe ga châu Âu. Tuy nhiên, ẩn sau ngoại hình hoài cổ là nền tảng công nghệ hiện đại hướng tới nhóm khách hàng yêu thích cả phong cách lẫn trải nghiệm vận hành.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 150cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 16,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,6 Nm. Theo nhà sản xuất, hệ thống làm mát bằng nước giúp động cơ duy trì hiệu suất ổn định khi vận hành liên tục hoặc trong điều kiện thời tiết nóng, đồng thời giảm tình trạng quá nhiệt thường gặp trên các mẫu xe làm mát bằng không khí.

Một trong những điểm nhấn của VRF150 2026 là danh sách trang bị an toàn. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã sở hữu phanh đĩa trước và sau, tích hợp ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Đây là những công nghệ vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga cao cấp hơn.

Ở bản tiêu chuẩn, xe được trang bị màn hình TFT 5 inch hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành. Trong khi đó, phiên bản Pro bổ sung hệ thống kết nối thông minh T-BOX+APP, hỗ trợ định vị xe, cập nhật phần mềm từ xa (OTA), thiết lập hàng rào điện tử để tăng cường khả năng bảo mật và quản lý phương tiện thông qua điện thoại thông minh.

Ngoài ra, bản Pro còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), sưởi tay lái 3 cấp độ và nhiều phương thức mở khóa hiện đại như NFC, Bluetooth, ứng dụng trên điện thoại hoặc khóa kỹ thuật số. Những tiện ích này hiếm khi xuất hiện trên các mẫu xe ga có giá dưới 50 triệu đồng.

Với mức giá chỉ từ 45-49 triệu đồng, Dayang VRF150 2026 được đánh giá có lợi thế cạnh tranh khi sở hữu động cơ 150cc cùng nhiều công nghệ an toàn tương đương các mẫu xe cao cấp như Honda SH, trong khi giá bán chỉ ngang, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe ga dung tích nhỏ hơn như Honda Air Blade hay SH Mode tại Việt Nam.

Hiện Dayang VRF150 2026 mới được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc và chưa có thông tin về kế hoạch phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được đưa về thông qua các đơn vị nhập khẩu trong thời gian tới, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn đáng chú ý cho người dùng ở phân khúc xe tay ga 150cc.

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Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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