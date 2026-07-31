Loạt ưu đãi khủng cho xe máy điện Honda: Nhiều quà tặng đắt tiền, có xe khuyến mãi hơn 20 triệu

Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sang phương tiện giao thông xanh ngày càng lan rộng, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều diễn biến sôi động. Nhằm gia tăng sức cạnh tranh và thu hút nhóm khách hàng mới, Honda đã đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu quy mô lớn dành cho toàn bộ sản phẩm chạy điện của hãng tại Việt Nam.

Đáng chú ý nhất có lẽ là mẫu Honda UC3. Đây là mẫu xe máy điện cao cấp vừa được ra mắt; mẫu xe này đang được bán với mức giá thấp hơn 20 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn được áp dụng mức giá ưu đãi chỉ còn 56,5 triệu đồng, phiên bản Đặc biệt chỉ cao hơn 1 triệu đồng - được bán ở mức 57,92 triệu đồng.

Mức ưu đãi dành cho Honda UC3 lên tới hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Đại lý Honda

Việc ưu đãi trực tiếp hơn 20 triệu đồng cho mỗi chiếc xe bán ra được đánh giá là động thái giảm giá mạnh tay nhất từ trước đến nay của hãng đối với một mẫu xe điện.

Bảng giá tham khảo của Honda UC3:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Giá kích cầu Tiêu chuẩn 78.545.455 đồng 56.545.455 đồng Đặc biệt 79.920.000 đồng 57.920.000 đồng

Bên cạnh đó, mẫu xe Honda CUV e: cũng nằm trong danh sách các phương tiện nhận được nhiều gói chính sách linh hoạt từ hệ thống đại lý. Trước đó, nhà sản xuất niêm yết giá bán của CUV e: ở mức 63,89 triệu đồng đối với phương án mua trọn gói kèm pin, hoặc 44,12 triệu đồng nếu người tiêu dùng chọn hình thức thuê pin với chi phí khoảng 245.000 đồng mỗi tháng; ngoài ra có thể đăng ký gói sử dụng trạm sạc khoảng 343.000 đồng.

Khảo sát tại một số đại lý, giá bán cho CUV e: đã hạ nhiệt đáng kể. Một số đại lý chào bán mẫu xe này kèm pin với mức giá khoảng 42 triệu đồng (tương đương mức ưu đãi hơn 20 triệu đồng).

Honda CUV e: từng được người tiêu dùng gọi là "LEAD chạy điện". Ảnh: Đại lý Honda

Một số đơn vị phân phối cũng dành tặng loạt phụ kiện đắt tiền nhằm kích thích nhu cầu mua sắm. Các phần quà phụ kiện chính hãng như bộ baga sau đi kèm thùng đồ GIVI, phiếu trải nghiệm hệ thống trạm sạc miễn phí trong 3 tháng trị giá khoảng 1 triệu đồng, cùng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 1 triệu đồng đều được áp dụng đồng thời cho khách hàng mua xe.

Bảng giá tham khảo của Honda CUV e::



Giá bán lẻ để xuất Giá ưu đãi Giá kèm pin 63.818.182 đồng 42.000.000 đồng

Ở phân khúc phổ thông hướng đến học sinh, sinh viên và người di chuyển quãng ngắn, mẫu xe Honda ICON e: cũng ghi nhận mức ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất là 20,52 triệu đồng - không kèm pin. Khách hàng khi đó có thể lựa chọn mua thêm pin theo xe với giá 8,8 triệu đồng, mua lẻ pin với giá 12,2 triệu đồng hoặc chi trả phí thuê pin 245.000 đồng mỗi tháng.

Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về giá khởi điểm, chính sách bán hàng hiện tại cho phép người tiêu dùng sở hữu trọn gói cả xe lẫn pin chỉ với chi phí khoảng 23 triệu đồng. Sự điều chỉnh này giúp khoảng cách tiếp cận tài chính của người tiêu dùng đối với xe máy điện thương hiệu Nhật Bản trở nên dễ dàng hơn đáng kể so với thời điểm vừa ra mắt.

Bảng giá tham khảo của Honda ICON e::

Giá bán lẻ để xuất Giá ưu đãi Giá không kèm pin 20.520.000 đồng 23.000.000 đồng Giá mua pin kèm xe 8.836.363 đồng

Giá mua pin không kèm xe 12.219.120 đồng

Giá thuê pin 245.455 đồng



Những bước đi điều chỉnh giá bán và gia tăng ưu đãi nói trên diễn ra trong bối cảnh mảng xe máy điện tại Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sự vươn lên nhanh chóng của thương hiệu nội địa VinFast cùng dải sản phẩm đa dạng đã trực tiếp gây áp lực lên Honda - giữ đa số thị phần nhờ dòng xe máy xăng truyền thống. Để giữ vững vị thế dẫn đầu toàn ngành đồng thời mở rộng sự hiện diện ở mảng xe xanh, hãng xe Nhật Bản bắt buộc phải đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi và thay đổi cách tiếp cận thị trường.

Honda ICON e: đang là mẫu xe máy điện có giá thấp nhất của hãng. Ảnh: Đại lý Honda

Đại diện lãnh đạo Honda cho biết hãng đang tích cực chuẩn bị cho các bước đi chiến lược tiếp theo tại thị trường Việt Nam. Trong đó, định hướng đáng chú ý nhất là kế hoạch ra mắt một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có mức giá dưới 30 triệu đồng vào năm tới. Mẫu xe tương lai này được dự đoán sẽ sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác sử dụng, đồng thời trang bị dung tích cốp xe lớn hơn dòng xe tay ga Vision hiện hành.

Sự xuất hiện của một sản phẩm xe điện giá rẻ kết hợp với các chương trình khuyến mại sâu hiện nay cho thấy sự quyết tâm của hãng trong việc chinh phục người tiêu dùng và tái lập thế cân bằng trên thị trường xe hai bánh chạy điện.