Sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá bạc hôm nay thế nào?
Giá bạc đi ngang so với phiên ngày hôm qua.
- 30-07-2026FED giữ nguyên lãi suất, giá bạc bật tăng
- 28-07-2026Lo ngại FED tăng lãi suất, giá bạc giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/thỏi
- 27-07-2026Giá bạc phục hồi, đạt 61 triệu đồng/kg
Sáng ngày 31/7, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.169.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.236.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,7 triệu đồng/thỏi (bán ra), đi ngang so với phiên hôm qua.
Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 58 USD/ounce, sau khi tăng liên tiếp hai phiên. Giá kim loại quý được hỗ trợ bởi sự giảm mạnh của đồng đô la Mỹ, do nghi ngờ Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ một lần nữa để củng cố đồng yên.
Kim loại quý này cũng nhận được sự hỗ trợ trong tuần này sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do các cuộc xung đột mới ở Trung Đông. Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tiếp tục hạn chế đà tăng, với thị trường hiện đang dự báo khoảng 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Đối với thị trường kim loại quý, vàng và bạc đang dao động quanh các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Đợt phục hồi sau cuộc họp Fed chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất không tăng, thay vì triển vọng chính sách tích cực hơn. Vì vậy, nếu lạm phát tiếp tục neo cao, khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn sẽ gia tăng, tạo áp lực lên giá vàng và bạc. Ngược lại, dữ liệu kinh tế hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, qua đó hỗ trợ xu hướng hồi phục của nhóm tài sản trú ẩn.
Trong khi đó, quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran để trả đũa các cuộc tấn công của Tehran vào các tài sản của Mỹ trên khắp Trung Đông, làm giảm khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào trong thời gian ngắn. Giá bạc cũng đang trên đà kết thúc tháng với mức tăng nhẹ sau khi giảm hơn 20% trong tháng 6.
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